Ολόκληρη η συνέντευξη

Είμαστε στο περίπτερο του Newsbeast και μαζί μας είναι ο κύριος Χάρης Δούκας. Ο Δήμαρχος της Αθήνας. Τι κάνει ο Δήμαρχος Αθήνας στη Θεσσαλονίκη;

Οργανώνει το αυτοδιοικητικό μέτωπο με σκοπό να συμμετέχουμε στη διαδήλωση σε λίγη ώρα έξω από τη ΔΕΘ.

Για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, να είναι και δήμαρχοι και δημοτικές παρατάξεις έξω από τη ΔΕΘ. Αυτό είναι το ΕΑΜ, το οποίο έτσι διαβάσαμε ότι χλευάστηκε;

Το ακρωνύμιο που μπορεί να παραπέμπει κάπου. Δημιουργήθηκε μετά το ακρωνύμιο.

Εντάξει, έχει βέβαια αντιεκδικητικό χαρακτήρα, γι’ αυτό και χρησιμοποίησαν μάλλον και το ακρωνύμιο. Είναι όμως ένα ενωτικό αυτοδιοικητικό μέτωπο με σκοπό να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών. Γι’ αυτό πρέπει οι δήμαρχοι να διεκδικήσουν. Δεν το κάνει ιδιαίτερα η ΚΕΔΕ και έτσι οι προοδευτικοί δήμαρχοι, πέρα από χρώματα και κόμματα, ενώνουμε δυνάμεις και θα είμαστε και έξω από τη ΔΕΘ σήμερα.

Πείτε μας, τι θέλετε να πετύχετε.

Θέλουμε καταρχάς να συμμετέχουμε στο υπερπλεόνασμα. Είναι κοντά στα 8 δισεκατομμύρια, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός. Θέλουμε ένα κομμάτι του να πάει στην αυτοδιοίκηση. Είμαστε πάρα πολύ δύσκολα. Σκεφτείτε ότι κοντά στο 50% των δήμων είναι σε κατάσταση χρεοκοπίας.

Χρειάζονται δύο-τρία μηνιάτικα για να βγει η χρονιά, όχι για αναπτυξιακούς λόγους, αλλά για να καλύψουν τα βασικά, τους μισθούς και θεμελιώδεις ανάγκες. Εμείς θέλουμε μια αυτοδιοίκηση που να είναι αυτόνομη, να είναι ανεξάρτητη και να μπορεί να λύνει προβλήματα. Θέλουμε επίσης να έχουμε ρόλο και λόγο στα κρίσιμα που είναι τα απορρίμματα, που είναι το νερό που πρέπει να έχει δημόσιο χαρακτήρα, και για όλα αυτά ενώνουμε τη φωνή μας για να μπορέσουμε να προασπίσουμε το δικαίωμα οι πολίτες να αποφασίσουν για το μέλλον τους.

Έχετε επαφή με την κεντρική διοίκηση; Νιώθετε ότι είναι δίπλα σας, το κράτος; Νιώθετε ότι είναι, η κυβέρνηση αυτό εννοώ, δίπλα σας ή απέναντί σας; Όχι προσωπικά εσάς, στην ΚΕΔΕ.

Συνολικά μιλάμε και λέμε ότι, μάλιστα άκουσα και πολλούς δημάρχους που ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία να λένε ότι δεν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε. Λέω εκφράσεις που ακούστηκαν χθες στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και πως στέλνουμε επιστολές σε υπουργούς και δε μας απαντάνε εδώ και έξι μήνες. Αυτό νομίζω δείχνει και την εικόνα, γι’ αυτό και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, ενώ στα λόγια τα λέει αυτά, δεν είναι τόσο διεκδικητική. Εμείς λέμε ότι πρέπει να πάμε και ένα βήμα παραπέρα και να κλιμακώσουμε την ένταση.

Αναφέρατε και πριν τους προοδευτικούς δημάρχους στο λόγο σας και κατευθείαν εγώ κάνω το συνειρμό ότι με το προοδευτικό πάντα εννοούμε κάτι που να είναι συνήθως κέντρο και κεντροαριστερά. Δεξιά και προοδευτισμός είναι μια έννοια που μπορεί να έχει ταύτιση;

Υπάρχουν δήμαρχοι που ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία, που έχουν προοδευτικές απόψεις και έχουμε κάνει πολύ μεγάλες παρεμβάσεις από κοινού.

Να πω για παράδειγμα ότι στο θέμα με τα μπόνους που δίνονταν στα κτίρια και έπαιρνε ο άλλος τρεις και τέσσερις ορόφους μπόνους για το κτίριο, το βάφτισαν πράσινο και αυτό ήταν πάρα πολύ άσχημο. Μαζί με δημάρχους που θεωρώ ότι έχουν προοδευτικές αντιλήψεις, ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία, πήγαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και δικαιωθήκαμε.

Άρα η πρόοδος είναι πέρα από χρώματα και κόμματα. Γι’ αυτό και περιμένω και σήμερα να έρθουν δήμαρχοι και αντιπολιτεύσεις, δημοτικές αρχές αλλά και δημοτικές παρατάξεις από όλους τους χώρους.

Ως δήμαρχος είσαστε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, όπως είπαμε και στην αρχή. Όταν επιστρέψετε στην Αθήνα, τι θα θέλατε να πάρετε από τη Θεσσαλονίκη;

Μία Βασιλίσσης Όλγας που να μπορούν να κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα, εδώ υπάρχει. Στην Αθήνα ακόμα το περιμένουμε. Θα γίνει όμως και αυτό.

Τι θα θέλατε να δώσετε ή να προτείνετε, να προτείνετε να πω καλύτερα, στο Δήμο της Θεσσαλονίκης να αντιγράψει – εντός εισαγωγικών, με την καλή έννοια – από την Αθήνα;

Με τον Αγγελούδη έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, έχουμε συζητήσει διάφορα θέματα και ο ίδιος μπορεί να επιλέξει κάποια πρακτική που εκείνος θεωρεί ότι θα βοηθήσει την πόλη του.

Κύριε Δούκα, την επόμενη εβδομάδα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα ανέβει στη ΔΕΘ μετά από 16 χρόνια ως αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό από μόνο του δημιουργεί κάποιες προσδοκίες και δίνει μια σημαντικότητα στην εμφάνιση και του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και του κόμματος. Είναι ένα στοίχημα το οποίο πιστεύετε ότι είναι εύκολο να κερδηθεί; Και τι προσδοκάτε εσείς προσωπικά από αυτό;

Το έχω πει και άλλες φορές ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία και έχει και ο πρόεδρος δουλέψει πάρα πολύ και έχει τώρα πέντε-έξι μέρες για να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το πώς το ΠΑΣΟΚ βλέπει τη χώρα τα επόμενα χρόνια, ποιες είναι οι κεντρικές βασικές αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν, ποια είναι η αλλαγή κατεύθυνσης, να την εξειδικεύσει και να βάλει τους βασικούς άξονες που θέλει να προχωρήσει και να προτάξει, και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία που δε θα έχουμε πολλές σαν κι αυτήν και οφείλουμε να την αξιοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό.

Η αξιωματική αντιπολίτευση να προτείνει ένα ξεκάθαρο όραμα για την Ελλάδα που αλλάζει κατεύθυνση.

Στο επίπεδο σεναρίων που ακούμε κι εμείς, ακούτε κι εσείς. Εκτός αν ξέρετε κάτι παραπάνω να μας βοηθήσετε. Για το φημολογούμενο κόμμα που θα δημιουργήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό σας φοβίζει ως ΠΑΣΟΚ;

Εμείς έχουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κανένα άλλο κόμμα και υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυνατότητα να έρθει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης και να πείσει ότι έχει ένα δεδομένο, δυναμικό, ξεκάθαρο, με αιχμές και διαφοροποιήσεις πρόγραμμα για αλλαγή κατεύθυνσης της χώρας. Και νομίζω ότι αυτό από μόνο του μπορεί να δημιουργήσει μια άλλη δυναμική για το χώρο μας.

Η Νέα Δημοκρατία ήδη κυβερνά έξι μισή χρόνια. Βλέπετε και εσείς στις δημοσκοπήσεις ότι έχει μια φθορά, μεγαλύτερη ενδεχομένως από το προηγούμενο διάστημα. Αυτή τη φθορά σε κάποιο ποσοστό μπορεί να την καρπώνεται και το ΠΑΣΟΚ. Δε θα έπρεπε να την καρπωθεί μεγαλύτερη δυσφορία της κοινωνίας να έρθει στο ΠΑΣΟΚ;

Είναι απολύτως ρευστοποιημένο το περιβάλλον και έχουμε δει ότι και μικρά κόμματα παίρνουν μετά ποσοστιαία, πολύ μεγάλη δύναμη και μετά ξανακατεβαίνουν.

Άρα αυτό δείχνει ότι και τώρα που μιλάμε έχουμε μπροστά μας ένα μικρό διάστημα, λίγες μέρες και τη ΔΕΘ που είναι ένα σημείο τομής. Αν τώρα καταφέρουμε να πούμε ξεκάθαρα τι σκεφτόμαστε για τους Έλληνες πολίτες και αν μπορούμε να πείσουμε ότι μπορούμε να χτυπήσουμε τη διαφθορά και τη διαπλοκή και μπορούμε να προστατέψουμε τους πιο αδύναμους, τότε μπορούμε να έχουμε μια έξοδο μπροστά μας.

Το ΠΑΣΟΚ συμπλήρωσε – και με αυτό κλείνουμε – πριν λίγες ημέρες πενήντα ένα χρόνια ζωής, μισό αιώνα και ένα έτος. Τι είναι για σας το ΠΑΣΟΚ;

Το ΠΑΣΟΚ είναι μνήμη, αλλά είναι και όνειρα που είναι πολύ δυνατά και νομίζω ότι είναι μια χρυσή δυνατότητα της δικής μας γενιάς να τολμήσουμε όπως το έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, που άλλαξε το ρου της ιστορίας λέγοντας πράγματα που ήταν ριζοσπαστικά, ρηξικέλευθα και πρωτόγνωρα τότε. Έτσι και εμείς θα σκεφτούμε έξω από το κουτί.

Να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και να συγκρουστούμε με όλα αυτά που μας κρατάνε πίσω, με όλα αυτά που δημιουργούν προβλήματα.