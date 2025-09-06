Στο περιθώριο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το Newsbeast και ο Βίκτωρας Μοντζέλλι συνάντησε και συνομίλησε με την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη. Η υπουργός αναφέρθηκε στο κρίσιμο ζήτημα του δημογραφικού, στις προσπάθειες επαναλειτουργίας σχολείων που έχουν κλείσει στην περιφέρεια, στη νέα δράση για την καταπολέμηση των fake news, αλλά και στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Μεταξύ άλλων, η υπουργός τόνισε για το θέμα των σχολείων: «Σχολεία τα οποία είναι ήδη σε αναστολή εδώ και πάρα πολλά χρόνια ή κάποιο σχολείο που πλέον ο τελευταίος μαθητής έχει φύγει. Έχω μια περίπτωση, γι’ αυτό λέω ο μαθητής, είναι ένας μαθητής μας, μαθητούλης μας, ο οποίος έφυγε και έκλεισε το σχολείο.» Πρόσθεσε επίσης: «Ανοίγει λοιπόν το δημοτικό με τη δασκάλα και το δάσκαλο για να μπορέσει να είναι ούτως ή άλλως πολύ ομαλή η μετάβασή τους.»

Σε άλλο σημείο, αναφερόμενη στο παράδειγμα της Ευρυτανίας, σημείωσε: «Δεν ήταν το κράτος απαραίτητα το οποίο ενήργησε. Ήταν ένας ιερέας και μια δασκάλα… Οι δύο άνθρωποι αυτοί, η Παναγιώτα και ο ιερέας της περιοχής, κατάφεραν να το γυρίσουν όλο.» Και εξήγησε πώς με τη συμβολή της ΔΥΠΑ μπορεί να επιτευχθεί το άνοιγμα ενός σχολείου: «Με τα στοχευμένα προγράμματα της ΔΥΠΑ… συνδρομή, σύμπραξη, το “μαζί” που γίνεται πράξη… ένα νέο ζευγάρι και μάλιστα πολυπληθής οικογένεια… γυρίζουν πίσω και ανοίγει το σχολείο.»

Η Σοφία Ζαχαράκη χαρακτήρισε το δημογραφικό «μια εθνική κρίση» και υπογράμμισε: «Δεν είναι μόνο ελληνική πραγματικότητα. Είναι ευρωπαϊκή και διεθνής πραγματικότητα, αλλά για την Ελλάδα είναι πιο οξύ.» Όπως είπε, «αν δεν έχω το σχολείο ανοιχτό ή αν θα πρέπει να μετακινήσει το παιδί πολλά χιλιόμετρα για να πάει στο σχολείο, είναι αποτρεπτικός παράγοντας», ενώ αντίθετα «αν ξέρει όμως ότι έχει ένα σχολείο το οποίο είναι ανακαινισμένο… έχει διαδραστικό πίνακα, έχει σετ ρομποτικής… με τηλεκπαίδευση να μη χάσει την ευκαιρία στη μάθηση» τότε «θα νιώσει ότι κάποιος με σκέφτεται. Κάποιος σκέφτεται το παιδί μου.»

Η υπουργός μίλησε επίσης για την ανάγκη να στηριχθούν οι νέοι που μένουν στην περιφέρεια με συγκεκριμένα κίνητρα: «Αν όμως το κράτος… δώσει το κίνητρο του επιδόματος να γυρίσεις πίσω σε έναν μικρό οικισμό στον Έβρο… το να έχεις εκείνη τη στιγμή συνδεδεμένο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης… για το πρώτο ένσημο… ή το να πάρεις τη δυνατότητά σου να δουλέψεις σε μια τοπική επιχείρηση ή να ανοίξεις τη δική σου. Δημιουργείς συνθήκες. Δημιουργείς το πλαίσιο. Εγώ λέω πρέπει να έχεις ένα φροντισμένο πλαίσιο.»

Αναφερόμενη στη νέα δράση για τα fake news στα σχολεία, υπογράμμισε: «Ποια είναι η μεγαλύτερη αγωνία μας; Ότι τα παιδιά αυτή τη στιγμή είναι εκτεθειμένα σε μια πληθώρα, σε έναν καταιγισμό ειδήσεων που σίγουρα δεν μπορούν πολλές φορές να διακρίνουν το σωστό από το λάθος.» Ξεκαθάρισε ότι στόχος δεν είναι ο έλεγχος, αλλά η ενδυνάμωση των μαθητών: «Όχι να χειραγωγήσουμε και να ελέγξουμε τα παιδιά τι μαθαίνουν, αλλά να μπορούν τα παιδιά να μας ελέγξουν… Είναι ο έλεγχος της κριτικής σκέψης. Είναι ο έλεγχος του υπεύθυνου πολίτη.»

Η ίδια έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη επανασύνδεσης των παιδιών με την έντυπη ανάγνωση: «Να ξαναπιάσουν χαρτί στο χέρι τους. Να διαβάσουν το άρθρο, να καταλάβουν τι σημαίνει διαβάζω, συγκρίνω, αξιολογώ, έρχομαι σε ένα συμπέρασμα.» Όπως είπε, το πρόγραμμα είναι «πιλοτικό για αρχή σε τριάντα σχολεία με τη βοήθεια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» και «θα έχει δυνατότητα από το ’26 και μετά να διευρυνθεί σε όλη την Ελλάδα.»

Τέλος, ερωτηθείσα για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και την πορεία της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε: «Μιλάμε συνέχεια με τον πρωθυπουργό για τις πανελλαδικές, για το εθνικό απολυτήριο, για τους διορισμούς, για το πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου, για τους διαδραστικούς πίνακες, για την επιμόρφωση των καθηγητών, για την αξιολόγηση.» Και κατέληξε: «Αν σήμερα… είναι μια ευκαιρία αυτή η συμφωνία αλήθειας που κάναμε το 2019 να επαναβεβαιωθεί, μακάρι… Δεν περνάει μέρα που να προσπαθούμε… να βελτιώνουμε συνεχώς, καθημερινά, τις ζωές των πολιτών.»