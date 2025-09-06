Στο περιθώριο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το Newsbeast και ο Γιώργος Σαρρής συνάντησε και συνομίλησε με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Ζαχαριάδη. Μεταξύ άλλων μας είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ και άλλες προοδευτικές δυνάμεις, ωστόσο –όπως τόνισε– «η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ δεν θέλει μαζί μας». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι στη βάση των δύο κομμάτων υπάρχει πλειοψηφικό αίτημα για σύμπραξη, ενώ προειδοποίησε πως η άρνηση συνεργασίας μόνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη εξυπηρετεί. Ακόμα, αναφέρθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας ότι παραμένει «μεγάλο κεφάλαιο για τον προοδευτικό χώρο» και θα συνεχίσει να έχει ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις.

Ολόκληρη η συνέντευξη:

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βρισκόμαστε στις εγκαταστάσεις της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, εδώ όπου το Newsbeat έχει στήσει το δικό του περίπτερο. Και δίπλα μου έχουμε τον εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Χαίρετε!

Καλησπέρα. Είναι μεγάλη χαρά για μένα να βρίσκομαι μαζί σας εδώ για άλλη μια χρονιά. Να είστε καλά.

Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας σας ποιο είναι το βασικό μήνυμα που θέλει να στείλει ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα από τη Διεθνή Έκθεση;

Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να εκπέμψει ένα διπλό μήνυμα.

Το πρώτο έχει να κάνει με το πλέγμα προτάσεων, θέσεων και τοποθετήσεων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την οικονομία. Τη δική μας πρόταση δηλαδή πώς θα τα κάνουμε εμείς αν είμαστε κυβέρνηση ή τμήμα μιας κυβέρνησης την επόμενη περίοδο.

Και το δεύτερο θέλουμε από τα πράγματα, καθώς δεν είναι η πρώτη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης για τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά είναι η έβδομη, να αναδείξουμε την αποτυχία και την αναντιστοιχία σε μεγάλο βαθμό εξαγγελιών των προηγούμενων χρόνων και πραγματικότητας που βιώνουν οι πολίτες αυτή την περίοδο.

Αναφερθήκατε στην παρουσίαση ενός προγράμματος σε περίπτωση που είσαστε κυβέρνηση. Πιστεύετε ότι έχετε αυτή τη στιγμή τη δυναμική για να γίνει το κόμμα κυβέρνηση;

Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο αντιμετωπίζει τα πράγματα με ρεαλισμό.

Εμείς έχουμε εικόνα και των πολυδιασπάσεων που έγιναν τα τελευταία χρόνια και μιας απόστασης που δημιουργήθηκε μεταξύ μιας μεγάλης εκλογικής βάσης που είχαμε από το 2012 μέχρι το 2023 σε σχέση με αυτό που έχουμε σήμερα.

Εμείς δε λέμε ότι αυτό το οποίο δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σε 6, 7, 8%, αύριο το πρωί θα είμαστε στο 38. Γι’ αυτό έχουμε μια πρόταση για συνεργασία και σε πολιτικό και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο με τις άλλες προοδευτικές ομάδες.

Άρα λοιπόν, μιλάτε για συνεργασία;

Μιλάμε για συνεργασία και για συνεργασίες. Νομίζω ότι έτσι όπως είναι η διάταξη των δυνάμεων σήμερα στη Βουλή, θα μπορούσαμε να είχαμε συνεργασία και με το ΠΑΣΟΚ και με τη Νέα Αριστερά. Έχουμε σε πολλά ζητήματα κοινές προγραμματικές θέσεις και βεβαίως σε κοινωνικό επίπεδο, πάλι με τους ίδιους χώρους αλλά και με έναν κόσμο ο οποίος είναι στον ευρύτερο δημοκρατικό, προοδευτικό αριστερό χώρο και είναι σε αποστασιοποίηση από τα πράγματα τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια.

Χωρίς βέβαια να λέω ότι το πρόβλημα προέκυψε την τελευταία διετία. Υπήρχαν και προβλήματα παλαιότερα, αλλά νομίζω ότι εκδηλώθηκαν με εκρηκτικό τρόπο. Άρα ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ένα κόμμα με κυβερνητικό προσανατολισμό, το οποίο στην πράξη σημαίνει ότι είτε επιδιώκει και προσπαθεί να είναι τμήμα μιας ευρύτερης προοδευτικής συμμαχίας που θα κυβερνήσει τη χώρα, είτε επιδιώκει με τρόπο συγκεκριμένο και προγραμματικό από τη θέση που τον έβαλε ο ελληνικός λαός, δεύτερο κόμμα στις προηγούμενες εκλογές μετά τις διασπάσεις, τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή, με συγκεκριμένο τρόπο και με συγκεκριμένες αντιπροτάσεις.

Εσείς θέλετε συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ θέλει μαζί σας;

Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι δε θέλει με εμάς συνεργασία. Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει στην εκλογική βάση της παράταξης, έτσι όπως το αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις και στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ και στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, ένα αίτημα το οποίο είναι πλειοψηφικό αλλά και όλο και μεγαλώνει τους τελευταίους μήνες, που λέει «συνεργαστείτε, βρείτε τα, κάντε κάτι».

Και να σας πω και κάτι; Νομίζω ότι είναι και η μόνη ρεαλιστική διέξοδος. Βλέπουμε όλοι, διαπιστώνουμε, η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μια αποτυχημένη κυβέρνηση, διεφθαρμένη κυβέρνηση, με την ακρίβεια ταλαιπωρεί τον κόσμο, χαμηλώνει το διαθέσιμο εισόδημα, στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής μας οδηγεί σε αδιέξοδα και παρά την πτώση της και την κάμψη της, και την κοινωνική και τη δημοσκοπική, παραμένει αποδυναμωμένη μεν σε σχέση με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, πρώτο κόμμα δε.

Αυτό δεν πρέπει να μας απασχολήσει όλους; Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τελειώσει η ώρα των διασπάσεων και των διαιρέσεων στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Αυτές οι οποίες κατά κύριο λόγο τα προηγούμενα χρόνια ταλάνισαν τον ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε συνθετικά, αθροιστικά, πολλαπλασιαστικά και με υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών.

Αυτός, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη μας, και βεβαίως με συγκεκριμένο προγραμματικό πλαίσιο και περιεχόμενο, είναι ο τρόπος για να ηττηθεί και η Νέα Δημοκρατία στις κάλπες αλλά και ένα συντηρητικό πρόγραμμα διακυβέρνησης.

Το απόγευμα της Παρασκευής ακούσαμε τον πρώην πρωθυπουργό και βουλευτή σας, τον Αλέξη Τσίπρα, να λέει ότι «θέλω να είμαι χρήσιμος για το μέλλον του τόπου». Αυτό είναι ουσιαστικά ένας προάγγελος για τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού σχηματισμού εκ μέρους του;

Δεν μπορώ να κάνω κάποια ερμηνεία ή να βάλω λόγια στο στόμα του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα.

Όμως νομίζω ότι λέει κάτι το οποίο το θεωρούμε όλοι αυτονόητο. Ο Αλέξης είναι ένας νέος άνθρωπος, ένας νέος πολιτικός, ο οποίος έχει σίγουρα πολλά πράγματα ακόμα να προσφέρει στο πολιτικό σύστημα της χώρας και ευρύτερα στην προοδευτική παράταξη και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και με τον τρόπο που ο ίδιος θα επιλέξει, θα ερμηνεύσει ο ίδιος τη δική του δήλωση στην πράξη. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάποια πρόβλεψη.

Αν επιλέξει να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα δεν θα σας κάνει ζημιά;

Είναι μεγάλο κεφάλαιο για τον προοδευτικό χώρο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Δε θέλω να μπω σε σενάρια.

Καλά, ακούγεται έντονα το να φτιάξει κόμμα.

Δεν αποφεύγω την ερώτησή σας. Λέω όμως ότι πριν γίνει κάτι, εγώ δεν μπορώ να απαντήσω με μία βεβαιότητα σε ένα υποθετικό σενάριο. Εγώ σας είπα ότι χρειάζεται αυτή τη στιγμή μία υπέρβαση, κατά την άποψή μου και την άποψη του κόμματός μας, των διασπάσεων και των διαχωριστικών γραμμών και όχι ένας περαιτέρω πολυτεμαχισμός του χώρου.

Και θέλω να θυμίσω ότι και ο Αλέξης όλα αυτά τα χρόνια είχε σταθεί απέναντι στη λογική των διασπάσεων και του πολυτεμαχισμού του ΣΥΡΙΖΑ. Σε κάθε περίπτωση κάνω μια πολιτική εκτίμηση και σας λέω ότι όσοι προβλέπουν μια πολιτική σύγκρουση ή μια αντιπαράθεση μεταξύ Τσίπρα και Φάμελλου, Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ, κάνουν λάθος κατά τη γνώμη μου και θα διαψευστούν.

Γιατί το λέτε αυτό; Αφού αν τυχόν δημιουργήσει κόμμα θα μιλάμε ακριβώς για έναν ακόμα μεγαλύτερο πολυτεμαχισμό του χώρου της Αριστεράς.

Γιατί κατά τη γνώμη μου, και χωρίς να μπαίνω σε ένα σενάριο υποθετικό, από το φθινόπωρο στο οποίο βρισκόμαστε εδώ και λίγες μέρες και μετά, θα ανοίξει μια συζήτηση και σε αυτήν θα μετέχει θετικά και ο ΣΥΡΙΖΑ για το πώς μπορεί να αναδιαταχθεί ο χώρος πηγαίνοντας στο δρόμο προς επόμενες εκλογές.

Εγώ σε αυτή τη συζήτηση δεν μπορώ να προκαταλάβω την άποψη του οποιουδήποτε. Σας λέω όμως ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι είναι πλειοψηφικό. Πήραμε πρωτοβουλίες και δεν τελεσφόρησαν.

Άρα τι σας κάνει να είστε αισιόδοξος;

Υπάρχει η ανάγκη, μεγάλη κοινωνική ανάγκη, αυτή η κυβέρνηση να φύγει.

Και νομίζω ότι σε αυτόν τον ένα χρόνο που έχετε δίκιο, αρνήθηκε και η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και η πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς μια περαιτέρω σύγκλιση των δυνάμεων. Βγήκαν τέρατα στην πολιτική ζωή της χώρας και αναφέρομαι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο ζήτημα της ακρίβειας, στην πολιτική κατάσταση. Έλεγε το ΠΑΣΟΚ τότε, για παράδειγμα, πριν από ένα χρόνο, όταν εμείς ξεκινήσαμε την πρόταση, έλεγε ότι «εγώ εν πάση περιπτώσει είμαι δεύτερο κόμμα. Έχω τη δυνατότητα και τη διάθεση να επιδιώξω να γίνω πρώτο κόμμα». Αυτό δεν επαληθεύεται από τις δημοσκοπήσεις. Μάλλον για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα σε αυτόν τον ένα χρόνο βλέπαμε το ΠΑΣΟΚ να είναι και τρίτο κόμμα, γιατί το έπαιρναν για το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας.

Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτός ο τεμαχισμός στον προοδευτικό χώρο στο τέλος της ημέρας βοηθάει τον κύριο Μητσοτάκη. Και είμαι απόλυτα σίγουρος ότι όλοι μας στον ΣΥΡΙΖΑ, και σε αυτό βεβαίως περιλαμβάνω τον Πρόεδρο του Κόμματος, τον Σωκράτη Φάμελλο, τον Αλέξη Τσίπρα, πρώην πρωθυπουργό, αλλά και όλοι μας, αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη οι κινήσεις να γίνουν με πρόσημο προσθετικό και πολλαπλασιαστικό και όχι με το πρόσημο της αφαίρεσης και της διαίρεσης.

Γιατί η αφαίρεση και η διαίρεση μας φέρανε σε αυτή την κατάσταση σήμερα.

Αισιοδοξείτε λοιπόν ότι το προσεχές διάστημα θα υπάρξει ενδεχομένως ένα μίνιμουμ επικοινωνίας μεταξύ των κομμάτων της κεντροαριστεράς, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας φορέας, μια μεγάλη κεντροαριστερά, η οποία θα αντιμετωπίσει την κυβέρνηση, η οποία παρά τα σκάνδαλα όπως λέτε, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα τα υπόλοιπα, εξακολουθεί να είναι πρώτη στις προτιμήσεις του κόσμου, ακόμα και με χαμηλότερα ποσοστά.

Δεν μπορώ να ορίσω τον οδικό χάρτη για το πώς θα γίνει κάτι τέτοιο. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι μπαίνουμε σιγά σιγά σε εκλογικό έτος. Γι’ αυτό λέω ότι ένα χρόνο πριν τις εκλογές, η περίοδος είναι μεταβατική. Οι συζητήσεις θα πυκνώσουν, οι πρωτοβουλίες θα πυκνώσουν.

Άρα έχουμε μπροστά μας πολλά σενάρια. Η πυξίδα που πρέπει να κρατάμε σταθερά είναι η πυξίδα της ενότητας και του πολλαπλασιασμού των δυνάμεων. Έτσι μπορεί να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία και αυτό είναι το σενάριο το οποίο πολεμάει και απεύχεται.

Από κει και πέρα, υπάρχει μια δυσκολία προς το παρόν να περιγράψουμε το πώς θα μεταβούμε από τη θέση που είμαστε σήμερα σε μια άλλη κατάσταση. Αλλά πάντα στις διαδικασίες των ανασυνθέσεων ο χρόνος πυκνώνει. Αυτές τις στιγμές κανένας δεν μπορεί να προδιαγράψει από πριν τι θα γίνει μετά.

Άρα εγώ νομίζω ότι διατυπώνουμε με σαφήνεια τον στόχο και τη βούληση και περπατώντας θα βρούμε και το δρόμο.

Η δική σας, για να κλείσουμε αυτό, φιλοδοξία ποια είναι; Σε προσωπικό επίπεδο;

Σε προσωπικό επίπεδο, όταν μπαίνεις στην πολιτική δεν έχεις προσωπικές φιλοδοξίες, γι’ αυτό μπαίνεις στην πολιτική.

Καλά, εγώ θα ήθελα… Ναι, και εγώ ξέρω πολλούς, αλλά όποιος έχει προσωπικές φιλοδοξίες θα ασχοληθεί με τα προσωπικά του και όχι με τα κοινά. Γιατί τα κοινά είναι για να προσφέρουμε τουλάχιστον στο διακύβευμα. Εγώ θέλω να συμβάλω σε αυτό το εγχείρημα και θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις προκειμένου να δυναμώσει ο ευρύτερος χώρος μας.

Θεωρώ ότι το κόμμα μας μπορεί να παίξει έναν θετικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια για να γίνουν οι απόψεις μας και οι ιδέες μας και το πρόγραμμά μας πλειοψηφική τάση στην ελληνική κοινωνία.