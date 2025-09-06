Στο περιθώριο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το Newsbeast και ο Βίκτωρας Μοντζέλλι συνάντησε και συνομίλησε με τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργό και κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη. Μεταξύ άλλων μας μίλησε για τη μάχη κατά των fake news και την πρωτοβουλία που ξεκινά σε συνεργασία με την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, με στόχο την ενημέρωση μαθητών και οικογενειών.

Αναφέρθηκε επίσης στη φορολογική μεταρρύθμιση που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός, με μειώσεις φόρων για όλους τους πολίτες και ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των οικογενειών με παιδιά, αλλά και στη στρατηγική της κυβέρνησης να «μεγαλώνει την πίτα» μέσω επενδύσεων και ανάπτυξης ώστε τα έσοδα να επιστρέφουν στην κοινωνία χωρίς νέους φόρους.

Σε λίγη ώρα, λίγα μέτρα από το περίπτερό μας, το δικό σας δίπλα, μαζί με την υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη, θα παρουσιάσετε μια εκδήλωση για τα fake news. Πείτε μας κάτι πάνω σ’ αυτό. Νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια που παρακολουθούμε, εεε, κάνουμε πολλές φορές το λάθος να υποτιμούμε το φαινόμενο της παραπληροφόρησης και να λέμε το πρόβλημα της παραπληροφόρησης.

Δε θεωρώ ότι είναι πρόβλημα, απλά είναι μια μάστιγα και θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα και η Ελλάδα και η Ευρώπη και όλη η ανθρωπότητα θα προσδιορίσει, όπως έκανε με την οικονομική και την αντίστοιχη κρίση, τα fake news. Δεν είναι προβληματικά, επικίνδυνα μόνο για την πολιτική αντιπαράθεση, γιατί μπορεί να αλλοιώσουν την εικόνα στην κοινή γνώμη.

Φτάνουν στο σημείο να ακουμπάνε μέχρι και εθνικά ζητήματα. Φτάνουν στο σημείο να οδηγούν τους πολίτες σε, ε, σε επιλογές που μπορεί να βάλουν σε ρίσκο ακόμα και ζητήματα ζωτικής σημασίας, για την καθημερινότητά τους, όπως είναι η περιουσία τους, να εξαπατηθούν, τα ψέματα, τα οποία κυκλοφορούν με τεράστια πλέον ταχύτητα στο διαδίκτυο, ε, στο πολιτικό σύστημα, σε ένα μέρος των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Οι μισές αλήθειες, είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων. Ένας από τους βασικούς παράγοντες είναι ότι όσο περνούν τα χρόνια, ειδικά οι νεότερες γενιές, οι δικές μας γενιές, έχουν μειώσει έως -εγώ δυστυχώς πρέπει να πω ότι σε κάποιες περιπτώσεις- έχει εκμηδενιστεί ο χρόνος που διαβάζουν. Μια εφημερίδα, ένα βιβλίο, μια ιστοσελίδα με ενυπόγραφα άρθρα. Γι’ αυτό και αυτό το οποίο θα ξεκινήσουμε μαζί με την υπουργό Παιδείας, τη Σοφία Ζαχαράκη, είναι κάτι παραπάνω από μια καμπάνια. Είναι ένα σαφάρι ενημέρωσης. Είναι μια πρωτοβουλία την οποία ξεκινά η Ελλάδα και θεωρώ ότι πρέπει να εξαπλωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Στα σχολεία, θα ξεκινήσει από εκεί.

Θέλουμε να μπει στα σπίτια των ανθρώπων μέσα από μια φρέσκια ματιά, να καταλάβουν και οι γονείς και τα παιδιά χωρίς κομματικούς όρους, αλλά καθαρά με όρους αλήθειας, πόσο σημαντικό είναι να διασταυρώνουν, να ψάχνουν κάτι πριν, πριν καταλήξουν σε ένα συμπέρασμα. Και θα επεκταθεί στο διαδίκτυο και στην κοινωνία. Είναι πάρα πολλά τα οποία μπορούμε να κάνουμε.

Ας μην σηκώνουμε τον πήχη, ας σκύψουμε το κεφάλι κι ας δουλέψουμε.

Καλή επιτυχία γιατί είναι μια πολύ σημαντική δράση. Σε περίπου οκτώ ώρες ο πρωθυπουργός θα ανέβει στο βήμα, στο Βελλίδειο, στο συνεδριακό κέντρο, για τις εξαγγελίες που περιμένει, μπορώ να πω, ολόκληρη η Ελλάδα, να δει ποιο θα είναι το πακέτο των παροχών και τα μέτρα ανακούφισης. Καταρχήν, μήπως θα μας αποκαλύψετε το μέτρο έκπληξη που δεν έχει γραφτεί μέχρι σήμερα;

Δεν είναι θέμα έκπληξης. Είναι ότι αυτό το οποίο θεωρώ ότι θα δημιουργήσει καλή εντύπωση, καλή εικόνα, δεδομένης και της πραγματικότητας η οποία είναι δύσκολη για πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας λόγω του αυξημένου κόστους ζωής, είναι ότι θα δούμε έναν πρωθυπουργό, ο οποίος θα παρουσιάσει μια συνολική φορολογική μεταρρύθμιση με μια σειρά από μειώσεις φόρων για το σύνολο των πολιτών.

Οι μειώσεις αυτές θα πηγαίνουν στους δημοσίους υπαλλήλους, άρα θα οδηγούν ουσιαστικά σε αυξήσεις των μισθών γιατί θα μειωθούν οι φόροι, άρα θα το καταλάβουν, και μια σειρά από, ε, πρωτοβουλίες με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά, και αντιστοίχως στους ιδιωτικούς υπαλλήλους, τους ελεύθερους επαγγελματίες που θα δουν πολύ λιγότερο φόρο, στο τέλος της ημέρας, δηλαδή όταν έρθει το εκκαθαριστικό τους, συνταξιούχους και μια σειρά από άλλες πρωτοβουλίες.

Άρα, το πρώτο χαρακτηριστικό των μέτρων της φορολογικής μεταρρύθμισης που θα παρουσιάσει σήμερα ο πρωθυπουργός είναι ότι θα απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες. Εργαζόμενους και συνταξιούχους. Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι θα έχει μία στόχευση στήριξης των οικογενειών με παιδιά. Οικογενειών με ένα παιδί, με δύο παιδιά, με τρία παιδιά, πολύτεκνοι, υπερπολύτεκνοι. Ξεκάθαρη, παιδιά, στόχευση. Και βέβαια, για να μην το υποτιμούμε, και τους ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονται να κάνουν παιδιά. Ο τίτλος όλου αυτού θα είναι στήριξη στη μεσαία τάξη, την ελληνική περιφέρεια, στις οικογένειες.

Αυτά τα μέτρα, κύριε Υπουργέ, πιστεύετε ότι θα είναι -και κλείνουμε με αυτό- ότι θα είναι ικανά για να ανατρέψουν, το κλίμα που έχει δημιουργηθεί, με την ακρίβεια; Γιατί αλήθεια είναι ότι τα νοικοκυριά ζορίζονται αρκετά τους τελευταίους μήνες.

Μακριά από μας τα μεγάλα λόγια. Όπως και θεωρώ ότι σε μια περίοδο, τεράστιας πληθωριστικής, κρίσης και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και σε πολλές άλλες χώρες, κανείς δεν μπορεί να πανηγυρίζει. Κανείς δεν μπορεί να μιλάει για απόλυτη επιτυχία. Κανείς δεν μπορεί να μιλάει για θαύματα.

Έτσι, θεωρώ ότι δεν πρέπει να μηδενίζουμε. Η Ελλάδα τι έχει καταφέρει σε μια περίοδο που δε βρέχει ανάπτυξη, όπως έβρεχε ανάπτυξη στην Ευρώπη το 15-19; Να έχει διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης από την υπόλοιπη Ευρώπη και σε μια περίοδο κρίσεων και πολέμων να έχει καταφέρει να αυξήσει τόσο τους μισθούς ούτως ώστε να καλύψει ένα πολύ μεγάλο μέρος της αντικειμενικά πολύ σημαντικής ακρίβειας που ταλανίζει τα νοικοκυριά.

Πώς το καταφέραμε αυτό; Μεγαλώνοντας την πίτα. Δημιουργώντας δουλειές με την πολιτική μας, με τις επενδύσεις, οι οποίες έχουν αυξηθεί από τα είκοσι σχεδόν στα σαράντα δισεκατομμύρια. Τριάντα έξι, τριάντα επτά για την ακρίβεια, μέσα σε– τον χρόνο, μέσα σε πεντέμισι, έξι χρόνια. Από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, από το ψηφιακό κράτος.

Όλο αυτό έφερε έσοδα στο κράτος, δημιούργησε δουλειές. Τα έσοδα αυτά, χωρίς να έχει αυξηθεί κανένας φόρος, επιστρέφονται πίσω στην κοινωνία με φοροελαφρύνσεις. Αυτή είναι η πολιτική Μητσοτάκη. Μεγαλώνουμε την πίτα, φέρνουμε έσοδα στο κράτος, δεν υποθηκεύουμε τις επόμενες γενιές και τα έσοδα αυτά, που δεν προέρχονται από αυξημένους φόρους, τα επιστρέφουμε στην κοινωνία και κυρίως στη μεσαία τάξη.

Αυτός είναι ο δρόμος που θα ακολουθήσουμε και όση χώρα έχει αυτή την κυβέρνηση, μία σταθερή δηλαδή κυβέρνηση που στηρίζει τη μεσαία τάξη και τους συμπολίτες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, οι πολίτες θα ακούνε μόνο καλύτερα νέα. Θα είναι όλο και καλύτερα από δω και πέρα με το δικό μας δρόμο.