«Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ακόμη κρυμμένος στο λαγούμι του», ήταν το σχόλιο της Ζωής Κωνσταντοπούλου σχετικά με την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στο συνέδριο του Economist.

«Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που κατάφερε να είναι ο μοναδικός που παραβίασε την εντολή του δημοψηφίσματος, που κυβέρνηση με μνημόνια ενώ εξελέγη να τα καταργήσει, κατήργησε το δικό του οικονομικό πρόγραμμα, παραβίασε τη λαϊκή εντολή, έφερε περικοπές, φόρους, φοβερή ιδιωτικοποίηση και φτώχεια. Επί ημερών του δολοφονήθηκε ο Ζακ Κωστόπουλος και οδήγησε στο θάνατο 104 ανθρώπους στο Μάτι, ενώ παρίστανε μπροστά στις κάμερες ότι δεν ήξερε τίποτα», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στο MEGA και συμπλήρωσε:

«Ένας τύπος τουρίστας, ανύπαρκτος και άφαντος, προσπαθεί να μαζέψει φράγκα, γιατί αυτό που τελικώς του λείπει δεν είναι η πολιτική. Είναι βουλευτή και μάλιστα του κόμματος εκείνου που διέλυσε».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφερόμενη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε πως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις και ότι η κυβέρνηση χειρίστηκε την υπόθεση μαφιόζικα.

«Τη Δευτέρα ο κος Μυλωνάκης πήγε στη Βουλή για να απαντήσει σε προηγούμενη επίκαιρη ερώτηση του κου Καραμέρου. Απάντησε εάν είχε υπόμνημα ειδικό για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εγώ τον ρώτησα για το ζήτημα των υποκλοπών συνομιλιών βουλευτών που είναι κακούργημα. Όπως κακούργημα είναι, και πιο σοβαρό, η παρακολούθηση των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Φαίνεται ότι παρακολουθούσαν είτε τους βουλευτές μόνο είτε και τους βουλευτές και τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς».

«Η ερώτηση που κατέθεσα τη Δευτέρα δεν απαντήθηκε ούτε τη Δευτέρα ούτε την Παρασκευή. Χθες το μεσημέρι με πήραν από τον Κοινοβουλευτικό Έλεγχο της Βουλής και μου είπαν ότι ο κος Μυλωνάκης δηλώνει αναρμόδιος, δεν θα έρθει να απαντήσει. Δεν έχει υποδείξει ποιος είναι ο αρμόδιος, αλλά αυτή η άρνηση απάντησης αποτελεί απόλυτη ομολογία»

«Ο Μητσοτάκης είναι… ζωγράφος»

Σχετικά με τις σημερινές ανακοινώσεις του πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ, η Ζωή Κωνσταντοπούλου άσκησε σκληρή κριτική κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Δεν είναι πρωθυπουργός, είναι… ζωγράφος και βάζει πινελιές. Περιμένουμε να δούμε το έργο του σήμερα. Δεν έχω καμία αυταπάτη ότι θα προσπαθήσει και πάλι να κοροϊδέψει».