Ο Αλέξης Τσίπρας εισήλθε ως επίσημος ομιλητής στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο της συμπρωτεύουσας, όπου διεξαγόταν το Fifth Thessaloniki Metropolitan Summit, που διοργανώνει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ο Economist, μόλις έξι λεπτά πριν ανέβει στο βήμα. Μαθημένος στη δημοσιότητα, ήταν μακιγιαρισμένος προκειμένου να μη γυαλίζει στις κάμερες, είχε φρεσκοκουρευτεί και ήταν διαβασμένος, αφού καθίστατο εμφανές πως είχε κάνει πρόβα τον λόγο που θα εκφωνούσε.

Μια από τις πρώτες φράσεις που χρησιμοποίησε ήταν πως «θέλω να είμαι χρήσιμος για τον τόπο και το μέλλον μου». Πρόκειται για φράση – «κλειδί» καθώς αποτελεί ένα ακόμη σημάδι πως ετοιμάζεται να επιστρέψει ακόμη πιο ενεργά στην κεντρική πολιτική σκηνή, μη αρκούμενος στο αξίωμα του βουλευτή. Η δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, σύμφωνα με πληροφορίες μας, δεν έχει «κλειδώσει» ακόμη στο μυαλό του, αλλά προς τα εκεί κατευθύνεται.

Μέχρι τότε, θα συνεχίσει τις προσπάθειες… αναβάπτισης (rebranding) της εικόνας του, μέσα από ομιλίες, στοχευμένες ανακοινώσεις και αιτιολόγησης των πεπραγμένων της διακυβέρνησής του, μέσα και από το βιβλίο που ετοιμάζει.

Σήμερα είδαμε απλώς ένα ακόμη επεισόδιο αυτής της προσπάθειας επανάκαμψής του. Δεν περιμέναμε άλλωστε να ανακοινώσει προ των επίσημων εγκαινίων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης τη σύσταση νέου κόμματος, αλλά αυτό ακριβώς που έκανε: Μια σύγκριση της ασκούμενης πολιτικής επί των ημερών του σε σχέση με τη νυν διακυβέρνηση Μητσοτάκη.

Μίλησε για την ανάγκη χάραξης μιας «νέας εθνικής πυξίδας» που θα καθοδηγήσει τη χώρα με μακροπρόθεσμο σχέδιο και συνεννόηση, ενώ ταυτόχρονα περιέγραψε τη μετεξέλιξη και την εμβάθυνση της έννοιας του νέου εθνικού πατριωτισμού, στην οποία είχε αναφερθεί και πρόσφατα. Μάλιστα, αναφερόμενος στους άξονες πάνω στους οποίους θα πρέπει να κινηθεί προσεχώς η ελληνική οικονομία, πρότεινε τη δημιουργία ενός ταμείου με μία μόνο προτεραιότητα, αυτή της στήριξης των νέων γενεών, ποντάροντας για μια ακόμη φορά στις νεότερες ηλικιακές ομάδας που παραδοσιακά είχε και τα μεγαλύτερα ερείσματα και στις οποίες χωλαίνει η νυν κυβέρνηση.

Δήλωσε δε, πως «χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό. Που κατανοεί την υγιή οικονομία, το στέρεο και σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο, την κοινωνική συνοχή, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και το κράτος, ως όρο για την ασφάλεια και την πρόοδο της πατρίδας μας». Την ίδια ώρα προτείνει τη δημιουργία ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που θα χρηματοδοτηθεί μέσω ενός εθνικού ταμείου σύγκλισης με στόχο την κατεύθυνση και υλοποίηση επενδύσεων σε τομείς στρατηγικής προτεραιότητας.

Παράλληλα παρουσίασε τους εννέα βασικούς άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάταξης με ορίζοντα πενταετίας και στόχο την ευημερία, υπογραμμίζοντας πως «χωρίς κοινωνική συνοχή, δεν υπήρξε και δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη». Στους άξονες αυτούς περιλαμβάνει το ισχυρό και δίκαιο κράτος, την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, τη στήριξη της εργασίας, την ανθεκτικότητα και ενεργειακή ασφάλεια, τη δημογραφική ανθεκτικότητα, τη μείωση του ιδιωτικού χρέους, την τεχνολογική αναβάθμιση και ψηφιακή αυτονομία, την αναδιανομή συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης και την εθνική ασφάλεια.

Τέλος, ανέφερε ότι «πριν από 7 χρόνια η πατρίδα βγήκε από οικονομική και κοινωνική κρίση που είχε προσλάβει χαρακτηριστικά ανθρωπιστικής κρίσης. Θυμάστε ποιοι την οδήγησαν εκεί και ποιοι την απάλλαξαν από την επιτροπεία και με ευνοϊκή ρύθμιση του χρέους να ανακτήσουν την κυριαρχία. Η έξοδος στο ξέφωτο ήταν μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα να πορευτεί χωρίς τις παθογένειες που την οδήγησαν στην κρίση. Δυστυχώς ήταν χαμένη ευκαιρία. Η πατρίδα μας πορεύεται ξανά με πυξίδα τις παλιές πολιτικές, ξεπερασμένο παραγωγικό μοντέλο που βασίζεται σε real estate και τουρισμού, που βασίζεται στην κατανάλωση λίγων με ένα διαβρωμένο κράτος που δεν προστατεύει τον πολίτη».