Η Δόμνα Μιχαηλίδου παρενέβη για πολύτεκνη οικογένεια από τη Φλώρινα, που αντιμετώπισε πρόβλημα.

Συγκεκριμένα, έχασε το voucher για τον βρεφονηπιακό σταθμό λόγω εισοδηματικών κριτηρίων.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας συναντήθηκε με την οικογένεια μετά τη δημοσιοποίηση σχετικής καταγγελίας και σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σημείωσε τα εξής:

«Ανεβάζουμε τα εισοδηματικά όρια για τα vouchers των βρεφονηπιακών σταθμών!

Πολύτεκνες οικογένειες που μέχρι χθες αποκλείονταν λόγω εισοδήματος, σήμερα εντάσσονται στο πρόγραμμα και εξασφαλίζουν θέση για τα παιδιά τους.

Κάνουμε ένα ακόμα βήμα για τη στήριξη της οικογένειας.

Δίνουμε ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στις πολυμελείς οικογένειες.

Μια ακόμα λύση στη προσπάθεια να απαντήσουμε στο μεγαλύτερο στοίχημα της χώρας μας: το Δημογραφικό».