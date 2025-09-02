Απάντηση στον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με ανακοίνωση του στην οποία τον κατηγορεί ότι «σε μια απέλπιδα προσπάθεια να δικαιολογήσει την πλήρη ανικανότητα της κυβέρνησης να ελέγξει τις τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο, “ανακάλυψε” μια ανύπαρκτη μυστική συμφωνία για τα αλιευτικά σκάφη από το… 2017».

Σημειώνει ακόμη: «Ξέχασε όμως ότι οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί συνελήφθησαν τον Μάρτιο του 2018 και όχι το 2017 – μια μικρή λεπτομέρεια που φαίνεται πως διαφεύγει από τον υπουργό. Ξέχασε επίσης ότι πρώην αρχηγοί ΓΕΕΘΑ, διέψευσαν κατηγορηματικά την ύπαρξη οποιασδήποτε τέτοιας συμφωνίας. Όπως τόνισαν, είναι “αθλιότητες” να φαντάζεται κανείς παραχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων έναντι ανταλλαγμάτων.

Ακολούθως ρωτά: «Αν λοιπόν υπήρχε, όπως ισχυρίζεται ο κ. Κικίλιας, μια τέτοια “συμφωνία”:

Γιατί η Νέα Δημοκρατία την εφάρμοζε πιστά επί έξι χρόνια, καταπατώντας τα αλιευτικά δικαιώματα της χώρας;

Γιατί οι κυβερνήσεις Μητσοτάκη άφηναν ανενόχλητες τις τουρκικές μηχανότρατες να αλωνίζουν σε Σαμοθράκη, Αγαθονήσι, Κυκλάδες;».

Συνεχίζοντας υποστηρίζει: «Η αλήθεια είναι απλή: καμία συμφωνία δεν υπήρξε ποτέ. Υπάρχει μόνο η αδυναμία και η απροθυμία της κυβέρνησης να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και τους Έλληνες αλιείς. Και είναι τουλάχιστον ειρωνικό να μιλά σήμερα ο υπουργός για «διάκριση ανάμεσα σε προβοκάτσια ή θερμό επεισόδιο και στα τρέχοντα περιστατικά», παραδεχόμενος ουσιαστικά ότι τα τουρκικά σκάφη δρουν ανενόχλητα».

Κλείνοντας υπογραμμίζει: «Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να σταματήσει τα παραμύθια και να απαντήσει καθαρά: