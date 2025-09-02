Στη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας (ΔΕΕΠ) Κιλκίς της Νέας Δημοκρατίας συμμετείχε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος Κώστας Σκρέκας, στο πλαίσιο των περιοδειών που πραγματοποιούν αυτή την εβδομάδα κλιμάκια στελεχών του κυβερνώντος κόμματος, ενόψει της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Σκρέκας αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει σημειώσει η ελληνική οικονομία και συνολικά το ελληνικό κράτος τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας τη σημαντική μείωση της ανεργίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στοιχεία που αποτυπώνουν τη δυναμική ανάπτυξης της χώρας, με δυνατότητα πλέον για ουσιαστικές φοροελαφρύνσεις προς τα νοικοκυριά και τις οικογένειες με παιδιά.

Παράλληλα, τόνισε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει με σχέδιο και υπευθυνότητα τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής, όπως η ακρίβεια που πιέζει την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και το δημογραφικό, που αποτελεί ζήτημα υψίστης σημασίας για το μέλλον της πατρίδας.

Όπως υπογράμμισε, «η Νέα Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στη στήριξη της κοινωνίας με πράξεις και όχι με λόγια, διασφαλίζοντας ότι η πορεία της χώρας θα συνεχίσει να είναι πορεία σταθερότητας και προοπτικής».

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, δόθηκε έμφαση στην ανάγκη ενεργοποίησης των τοπικών οργανώσεων και στην ουσιαστική παρουσία του κόμματος στην καθημερινότητα των πολιτών.

«Η Νέα Δημοκρατία καλείται να λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στις ανάγκες της κοινωνίας και τις πολιτικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, καθώς η ενεργός συμμετοχή των πολιτών αποτελεί εγγύηση για την ενότητα και την προοπτική της παράταξης, στοιχείο που θωρακίζει τη σταθερότητα και την αξιοπιστία της», επισήμανε χαρακτηριστικά ο γραμματέας της κόμματος.