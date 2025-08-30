Με βασικό στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, αλλά και την υιοθέτηση μεταρρυθμίσεων με κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα η κυβέρνηση προετοιμάζεται για τη ΔΕΘ αλλά και για ένα σπριντ διαρκείας έως τις κάλπες του 2027.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά από τους υπουργούς του να τρέξουν ακόμα πιο γρήγορα.

Έτσι, το επόμενο διάστημα θα υιοθετηθούν οι αλλαγές στην Παιδεία με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ενώ όσον αφορά στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας με πρωτοβουλίες όπως το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης που παρουσιάστηκε στο χθεσινό υπουργικό συμβούλιο για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων, θα περιοριστεί η γραφειοκρατία κάνοντας έτσι βήματα για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.

Για την κυβέρνηση, ένας από τους βασικούς πυλώνες της πολιτικής της είναι και η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbeast ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο ζήτημα επισημαίνοντας στα μέλη του υπουργικού συμβουλίου πως για πρώτη φορά από αυτή την ακαδημαϊκή χρονιά δεν θα υπάρχουν ενεργές καταλήψεις στα Πανεπιστήμια, ενώ παράλληλα, ενόψει και της έναρξης των πρωταθλημάτων, διατηρείται το κεκτημένο της καταπολέμησης της οπαδικής βίας στα γήπεδα, δεδομένου ότι δεν σημειώθηκαν πουθενά επεισόδια.

Και όπως σημείωναν συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτό έχει εμπεδωθεί από τους πολίτες καθώς προβλήματα που αποτελούσαν για δεκαετίες βραχνά της κοινωνίας, έχουν εξαλειφθεί.

Παράλληλα, οι δεσμεύσεις για λογοδοσία παίρνουν σάρκα και οστά με την ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο πειθαρχικό δίκαιο.

Το νομοσχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη σύσταση του Πειθαρχικού Συμβουλίου Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, στο οποίο θα μετέχουν 60 λειτουργοί του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που θα έχουν αποκλειστική απασχόληση. Στόχος είναι η εξέταση και ολοκλήρωση πειθαρχικών υποθέσεων.

Επίσης, επικαιροποιείται ο κατάλογος πειθαρχικών παραπτωμάτων και ποινών, με στόχο, σύμφωνα με το υπουργείο, να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες, ενώ εισάγονται δικλείδες διαφάνειας και η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.

Όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις στην Παιδεία που απασχόλησαν επί μακρόν τη συνεδρίαση του υπουργικού, τα βήματα προόδου είναι αρκετά και σημαντικά.

Μεταξύ αυτών, είναι:

Οι διαδραστικοί πίνακες, οι οποίοι πια έχουν εγκατασταθεί σε όλα τα σχολεία αλλά και τα kit ρομποτικής, τα οποία ξεπερνούν πλέον τα 117.000 σε όλη την επικράτεια.

Η ενίσχυση του δωρεάν ψηφιακού φροντιστηρίου, το οποίο λειτουργεί από πέρυσι.

Η επίσημη πρώτη για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά Πανεπιστήμια τα οποία φέτος θα είναι 4.

Μάλιστα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το γεγονός ότι δεν αδειοδοτήθηκε, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, το σύνολο των ιδρυμάτων που υπέβαλαν αίτηση, αποδεικνύει ακριβώς πόσο αυστηρός ήταν και είναι ο σχετικός έλεγχος.

Το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» εξελίσσεται με μεγάλη ταχύτητα και παρά τα προβλήματα τα οποία συναντήσαμε και με μεγάλη ανταπόκριση από τις τοπικές κοινωνίες – 431 σχολεία αναβαθμίστηκαν μέσα στο καλοκαίρι.

Και βεβαίως οι διορισμοί των 10.000 εκπαιδευτικών που ολοκληρώθηκαν στο διάστημα 12-19 Αυγούστου και έως τις 11 Σεπτεμβρίου που θα ανοίξουν τα σχολεία, εκτιμάται ότι θα έχουν τοποθετηθεί και οι αναπληρωτές.