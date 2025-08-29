Υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το υπουργικό συμβούλιο. Στην εισήγησή του, τόνισε πως «σήμερα θα μας απασχολήσουν 2+2 άξονες», επισημαίνοντας πως στο επίκεντρο είναι η καθημερινότητα του πολίτη και η ανάπτυξη.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Μητσοτάκης, στη ΔΕΘ, στη Θεσσαλονίκη, «θα έχω τη δυνατότητα να αναπτύξω τους άξονες της οικονομικής μας πολιτικής».

Σχετικά με την Παιδεία, ο πρωθυπουργός επισήμανε πως «η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη θα μας μιλήσει για όλα τα βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια, τους διαδραστικούς πίνακες, τα κιτ ρομποτικής πάνω από 117.000 σε όλη την επικράτεια και αυτά τα δυο είναι μια κεντρική πολιτική της κυβέρνησης. Κάθε παιδί δηλαδή να έχει ισότιμη πρόσβαση στα εργαλεία μάθησης του 21ου αιώνα. Δεν αρκεί να έχουμε διαδραστικούς πίνακες αλλά και οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να τους εντάσσουν στην καθημερινότητα τους. Αναβαθμίζουμε τα μουσικά μας σχολεία και κέντρα καινοτομίας σε όλες τις περιφερειακές διευθύνσεις. Την επόμενη Παρασκευή θα παρουσιάσουμε μια σημαντική πρωτοβουλία με μια εταιρεία ΑΙ που θα δώσει εργαλεία προετοιμασίας στους μαθητές για τις Πανελλήνιες».

Συνέχισε λέγοντας πως έχουν προχωρήσει και οι διορισμοί 10.000 εκπαιδευτικών, τα βιβλία είναι στα σχολεία και εξελίσσεται με μεγάλη ταχύτητα το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» με 431 σχολεία να έχουν αναβαθμιστεί το καλοκαίρι. «Κάθε σχολείο που ανακαινίζεται δίνει μια νότα αισιοδοξίας», τόνισε.

Παράλληλα, «εγκαινιάζουμε και τα πρώτα 12 Ωνάσειο Γυμνάσια και Λύκεια που θα λειτουργήσουν ως πρότυπες δημόσιες μονάδες και η ακαδημαϊκή χρονιά θα υποδεχθεί μια εμβληματική θα έχουμε 4 πρώτα μη κρατικά ΑΕΙ που θα ανοίξουν για πρώτη φορά στη χώρα μας. Μια μεταρρύθμιση που καθυστέρησε 10ετίες. Δεν αδειδοτήθηκε το σύνολο των ιδρυμάτων και αποδεικνύει πόσο αυστηρός είναι ο έλεγχος για το οποίο τάχα ανησυχούσαν κάποιοι και έκαναν μίζερη κριτική. Είναι μια νίκη της απλής λογικής έναντι των ιδεοληψιών με τους γονείς να πληρώνουν έξοδα για να σπουδάσουν τα παιδιά τους στο εξωτερικό».

Σχετικά με το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, επισήμανε πως «κάνει πιο απλή την αδειοδότηση στη βιομηχανία. Περιορίζεται η γραφειοκρατία και οι εξαγγελίες είναι σοβαρές και θα επικυρώσουμε τα μέτρα που αποφασίστηκαν στο συμβούλιο οικονομικής πολιτικής».

Για το πλαίσιο αδειοδότησης των περιφερειακών σταθμών «μπαίνει τάξη και είναι σημαντικό στην εποχή των fake news η ενημέρωση να αποκτά διαφάνεια».

Η τελευταία μεταρρύθμιση αφορά «την κωδικοποίηση όλων των διατάξεων χωροταξίας και πολεοδομίας σε ένα ενιαίο κώδικα. Είναι το πρώτο βήμα και θα ακολουθήσουν και άλλα».