Με γεμάτη ατζέντα συνεδριάζει σήμερα στις 10:00 υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το υπουργικό συμβούλιο.

Ακριβώς μία εβδομάδα πριν ανέβει στη Θεσσαλονίκη για την 89η ΔΕΘ ο πρωθυπουργός δίνει το σήμα της συνέχισης των μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα, το οικονομικό επιτελείο σχεδιάζει λεπτομερώς το πακέτο μέτρων το οποίο θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου στο Βελλίδειο.

Χθες από τη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός έθεσε το πολιτικό διακύβευμα και το πλαίσιο στο οποίο κινείται η Ελλάδα σήμερα σε σχέση με το γεωοικονομικό-πολιτικό περιβάλλον.

Αναφέρθηκε στην πολιτική και οικονομική κρίση της Γαλλίας, μίας από τις πιο ισχυρές χώρες της Ευρώπης, τονίζοντας ότι οι δύο κρίσεις αυτές είναι αλληλένδετες: από τη μία ένα κατακερματισμένο πολιτικό σύστημα, το οποίο δεν μπορεί να καταλήξει σε καμία συναίνεση, και από την άλλη μία οικονομία η οποία παράγει όχι πλεονάσματα, αλλά μεγάλα ελλείμματα, τα οποία και υποχρεούται να τιθασεύσει μέσα από σκληρά μέτρα λιτότητας.

Ενόψει μάλιστα της ΔΕΘ και της συζήτησης που έχει ανοίξει με τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την οικονομία, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι εκτός από τη Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και υποχρεούνται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες να μειώσουν το έλλειμμά τους είτε με αυξήσεις φόρων είτε με περικοπές δαπανών.

Και επισήμανε ότι, σε αυτή τη συγκυρία, η Ελλάδα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να μπορεί να παράγει όχι απλά πρωτογενή, αλλά και πραγματικά πλεονάσματα, τα οποία μας δίνουν τη δημοσιονομική δυνατότητα να μη συζητούμε για αυξήσεις αλλά για μειώσεις φόρων και να μη συζητούμε για περικοπές δαπανών αλλά για αυξήσεις δαπανών, σε κρίσιμους τομείς, όπως είναι η υγεία και η παιδεία.

Ο νέος πολεοδομικός χάρτης

Το νομοσχέδιο που ξεχωρίζει στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο είναι αυτό που θα παρουσιάσει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου για τον Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας.

Στην κυβέρνηση μιλούν για μια ιστορική μεταρρύθμιση καθώς για πρώτη φορά η χώρα μας θα αποκτήσει έναν ενιαίο συνεκτικό Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πάνω από 170 νόμοι που υπάρχουν από το 1923 θα καταργηθούν και θα αντικατασταθούν από ένα χρηστικό κώδικα, με 477 άρθρα.

Τρεις είναι οι κατευθύνσεις: απλοποίηση, διαφάνεια, ασφάλεια δικαίου.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ευρύτερο πλαίσιο πολεοδομικής ευταξίας καθώς από τον Σεπτέμβριο του 2025 ο κάθε πολίτης θα μπορεί να μη χρειάζεται να έχει ειδικό σύμβουλο για να ανακαλύψει τα δικαιώματά του, θα μπορεί σε ένα νομοθέτημα να ξέρει ακριβώς τι ισχύει.

Εκτός όμως από το παραπάνω, στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη θα παρουσιάσει την πορεία της προετοιμασίας και τις καινοτομίες σχετικά με την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη ρύθμιση των οικονομικών δραστηριοτήτων, την επιτάχυνση των στρατηγικών επενδύσεων, τη βιομηχανία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Επίσης, ενόψει της ανάληψης της προεδρίας της ΕΕ από τη χώρα μας τον Ιούλιο του 2027, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για τη σύσταση Γραφείου ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τη σκυτάλη θα πάρει ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος προκειμένου να ξεδιπλώσει τις προβλέψεις του νομοσχεδίου για τα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 2024/900, ο οποίος αφορά τη διαφάνεια και τη στόχευση της πολιτικής διαφημιστικής προβολής, με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας στις πολιτικές εκστρατείες, την προστασία της δημοκρατίας και την προώθηση της υπεύθυνης χρήσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Προβλέπει την υποχρεωτική σήμανση πολιτικών διαφημίσεων, τη δημοσίευση δημόσιων μητρώων διαφημίσεων και τη δημιουργία πλαισίου για την εποπτεία από εθνικές αρχές.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα εξηγήσει πώς θα καταπολεμηθεί με νόμο η πλαστογραφία έργων τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων, καθώς και η καταστροφή ή βλάβη έργων τέχνης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για τη βιώσιμη αλιεία και ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης τον νέο χάρτη που θα προκύψει μέσα από το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής εμβέλειας.