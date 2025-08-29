Με πλούσια ατζέντα συνεδρίασε σήμερα το πρώτο υπουργικό συμβούλιο, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά τις καλοκαιρινές διακοπές.

Το κλίμα, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες, ήταν καλό, ενώ δεν έλειψαν τα γέλια και τα πηγαδάκια μεταξύ των υπουργών της κυβέρνησης στο Μέγαρο Μαξίμου προτού ξεκινήσει η συνεδρίαση.

Στην εισήγησή του, ο πρωθυπουργός τόνισε πως «σήμερα θα μας απασχολήσουν 2+2 άξονες», επισημαίνοντας πως στο επίκεντρο είναι η καθημερινότητα του πολίτη και η ανάπτυξη. Όπως διευκρίνισε ο κ. Μητσοτάκης, στη ΔΕΘ, στη Θεσσαλονίκη, «θα έχω τη δυνατότητα να αναπτύξω τους άξονες της οικονομικής μας πολιτικής».

Δείτε τις φωτογραφίες από το σημερινό υπουργικό συμβούλιο: