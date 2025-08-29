«Η μήνυση που κατέθεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά της βουλευτή του ΚΚΕ Λιάνας Κανέλλη – και διαβιβάστηκε στη Βουλή την Τρίτη 26/8/25 – με την παντελώς αβάσιμη κατηγορία περί συκοφαντικής δυσφήμησης, αποτελεί μια ακόμα αξιοθρήνητη πράξη της προέδρου της “Πλεύσης Ελευθερίας” που δείχνει πού μπορεί να οδηγήσει η αντι-ΚΚΕ εμπάθεια και ο αντικομμουνιστικός κατήφορος στον οποίο έχει κατρακυλήσει».

Αυτό τονίζει σε ανακοίνωση της η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, σχολιάζοντας πως «ό,τι και να κάνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν μπορεί να διαγράψει ότι κατά τη διάρκεια της θητείας της ως πρόεδρος της Βουλής επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, τον Μάρτη του 2015, είχε θέσει με επιμονή ζήτημα μη νόμιμης λειτουργίας του κοινοβουλίου λόγω της απουσίας των προφυλακισμένων βουλευτών της Χρυσής Αυγής και η Χρυσή Αυγή υποδέχτηκε πανηγυρικά τις δηλώσεις της».

«Η κατάπτυστη αυτή απόφαση δεν πέρασε τότε, λόγω των αντιδράσεων του ΚΚΕ και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, ακόμα και βουλευτών της τότε κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ», σημειώνει. Στο ίδιο πλαίσιο προσθέτει ότι «δύο μήνες μετά, τον Μάη του 2015, αρνήθηκε να συζητηθεί και να καταδικαστεί περιστατικό επίθεσης του ναζί βουλευτή Γ. Λαγού εναντίον της Λιάνας Κανέλλη στους διαδρόμους της Βουλής, επειδή ήταν μάρτυρας κατηγορίας στη δίκη της ναζιστικής οργάνωσης. Αυτά είναι καταγεγραμμένα, κριτήρια για τον λαό μας και δεν διαγράφονται».

Η ΚΟ του ΚΚΕ τονίζει ότι «η βουλευτής του ΚΚΕ Λιάνα Κανέλλη αποκάλυψε στη σχετική συνέντευξη, που έδωσε τον Φλεβάρη του 2025, τα “έργα και τις ημέρες” της Ζωής Κωνσταντοπούλου, με πολιτικά επιχειρήματα και η μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της η πρόεδρος της “Πλεύσης Ελευθερίας” για συκοφαντική δυσφήμιση συνιστά πολιτική δίωξη, δεν έχει καμία υπόσταση και θα πέσει στο κενό».

Ακολούθως η ΚΟ του ΚΚΕ αναφέρει στην ανακοίνωσή της:

«Ό,τι και να κάνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν μπορεί να διαγράψει, επίσης, ότι χαρακτηριστικό στοιχείο της στάσης της είναι τα γνωστά σόου αυτοπροβολής και αποπροσανατολισμού στη Βουλή και η προσπάθεια να δημιουργήσει καιροσκοπικά προφίλ “αντισυστημικού”, για να συγκαλύψει τη στήριξη που δίνει στη στρατηγική του κεφαλαίου, τις επικίνδυνες αποφάσεις της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, προσφέροντας σε πολλές περιπτώσεις χέρι βοήθειας στην πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ, ψηφίζοντας αντιλαϊκά νομοσχέδια, όπως αυτό για τα Ωνάσεια Σχολεία, άλλα νομοσχέδια και σοβαρές διατάξεις, που στρέφονται ενάντια στα εργατικά – λαϊκά δικαιώματα.

Η προσπάθεια ποινικοποίησης της πολιτικής αντιπαράθεσης από τη Ζ. Κωνσταντοπούλου αποτελεί χέρι βοηθείας όχι μόνο στην κυβέρνηση, αλλά συνολικά στο αστικό πολιτικό σύστημα.

Ακόμη κι αυτή η μήνυση τη δεδομένη στιγμή υπηρετεί αυτούς τους στόχους, την ώρα που είναι σε εξέλιξη μια σειρά κρίσιμα μέτωπα για τη ζωή του λαού από τα οποία η Ζωή Κωνσταντοπούλου και η Πλεύση Ελευθερίας είναι ως συνήθως απόντες.

Το ΚΚΕ και οι βουλευτές τους θα συνεχίσουν να πρωταγωνιστούν στους εργατικούς -λαϊκούς αγώνες ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική και σε πείσμα των κάθε λογής απολογητών του κεφαλαίου».

Πηγή: ΑΠΕ