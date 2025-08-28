Μιλώντας στην εκπομπή «10 Παντού» στο OPEN, η ευρωβουλευτής και επικεφαλής της «Φωνής Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου, μίλησε για το τροχαίο ατύχημα που είχε το μεσημέρι της Τετάρτης 27 Αυγούστου στη λεωφόρο Κηφισίας, από το οποίο τραυματίστηκε ελαφρά, σημειώνοντας ότι ο οδηγός που το προκάλεσε εγκατέλειψε το σημείο.

«Είμαι καλά στην υγεία μου. Είχαμε σταματήσει σε πορτοκαλί φανάρι ως οφείλαμε, κάποιος με ταχύτητα έπεσε από πίσω μας. Ευτυχώς φορούσαμε ζώνη, γιατί η ζώνη σώζει ζωές. Τραντάχτηκα ολόκληρη», ανέφερε αρχικά η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Στη συνέχεια, αναφορικά με την εγκατάλειψη, η Αφροδίτη Λατινοπούλου τόνισε: «O ασυνείδητος οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε. Πρόλαβα όμως και είδα τις πινακίδες του. Δεν έγινε καμία επικοινωνία με τον οδηγό που μας τράκαρε, ο οποίος δεν ήταν Έλληνας. Πήγα στο ΚΑΤ και φόρεσα κολάρο για τρεις ώρες. Είμαι καλά στην υγεία μου, θέλω μια ημέρα ξεκούραση».