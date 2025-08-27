Περιπέτεια στο δρόμο για την ευρωβουλευτή, Αφροδίτη Λατινοπούλου, καθώς νωρίς το μεσημέρι ένα όχημα που οδηγούσε 35χρονος συγκρούστηκε με έτερο όχημα στο οποίο επέβαινε η 34χρονη πολιτικός.

Ο 35χρονος εγκατέλειψε το σημείο, όμως, καθώς μετά από λίγη ώρα αστυνομικοί της Τροχαίας τον εντόπισαν και του πέρασαν χειροπέδες, ενώ την Πέμπτη θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα με τη δικογραφία που σχημάτισε σε βάρος του το Α’ Τμήμα Τροχαίας Β/Α Αττικής. Πηγές της ΕΛΑΣ εξηγούν ότι το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1 το μεσημέρι, στη λεωφόρο Κηφισίας στο Χαλάνδρι.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε για πρώτες βοήθειες και εξετάσεις σε ιδιωτικό θεραπευτήριο των βορείων προαστίων, ενώ αμέσως μετά πήρε εξιτήριο.