Ανατροπή με το τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη Ι.Χ. αυτοκίνητο με επιβάτη την ευρωβουλευτή, Αφροδίτη Λατινοπούλου, καθώς ο οδηγός του ετέρου οχήματος είναι τελικά 30χρονος Ινδός και όχι Έλληνας, όπως αρχικά γνωρίζαμε. Μάλιστα, οι αστυνομικοί του Α’ Τμήματος Τροχαίας Β/Α Αττικής, τον εντόπισαν σε εταιρεία ενοικίασης οχημάτων, απ’ όπου είχε μισθώσει το συγκεκριμένο Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Το τροχαίο σημειώθηκε πριν τη 01:00 το μεσημέρι στο ανοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου, όταν το Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο αστυνομικός συνοδός της κ. Λατινοπούλου έκοψε ταχύτητα λόγω ερυθρού σηματοδότη.

Δεν έκανε όμως το ίδιο και ο 30χρονος Ινδός με αποτέλεσμα να προκαλέσει σύγκρουση και ελαφρύ τραυματισμό της ευρωβουλευτού, ενώ στη συνέχεια διέφυγε από το σημείο πιστεύοντας ότι θα αποφύγει τις συνέπειες.

Τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη στην έδρα εταιρείας ενοικίασης οχημάτων, επί της Λ. Μαρκοπούλου – Κορωπίου στο Κορωπί, από όπου είχε μισθώσει το εν λόγω όχημα.

Ο 30χρονος θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον εισαγγελέα κατηγορούμενος για «αμέλεια», «σωματικές βλάβες» και «συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος», με βάση τα όσα προβλέπει ο ΚΟΚ.