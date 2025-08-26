Σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά για ένα «εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα υγείας» υποβλήθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Θανάσης Παφίλης.

Το στέλεχος του ΚΚΕ είχε προγραμματίσει την επέμβαση και όλα φαίνεται πως πήγαν καλά, ενώ σύντομα αναμένεται να επανέλθει και στα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα.

Με δήλωσή του, ο Θανάσης Παφίλης ευχαρίστησε τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό τόσο στο Ωνάσειο όσο και στον Ευαγγελισμό.

Στην ανακοίνωσή του που δόθηκε στη δημοσιότητα αναφέρεται: «Ο Θανάσης Παφίλης μέλος της ΚΕ και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, ο οποίος πρόσφατα υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά, ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συνέβαλαν να αντιμετωπιστεί με επιτυχία το εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα υγείας του.

Ευχαριστεί τον καρδιοχειρουργό Νεκτάριο Κογεράκη, αναπληρωτή διευθυντή του Β’ Καρδιοχειρουργικού Τμήματος του Ωνάσειου Νοσοκομείου και την ομάδα του καθώς επίσης και το νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου. Επίσης το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”».