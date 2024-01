Σήμερα ανοίγει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τα χαρτιά του για το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών και τι θα γίνει με την τεκνοθεσία. Αποφάσισε να μιλήσει στην δημόσια τηλεόραση, στην εκπομπή του Γιώργου Κουβαρά στην ΕΡΤ ώστε να δώσει το πλαίσιο. Ρώτησα λοιπόν χθες τι συμβαίνει και σας δίνω πρωί – πρωί νέες πληροφορίες που έμαθα αργά χθες βράδυ από ανώτερη κυβερνητική πηγή.

Όχι παρένθετη μητέρα

Ξεκαθάρισα λοιπόν ότι δε θα υπάρξει ως διάταξη η ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, (π.χ. μέσω παρένθετης μητέρας, καθώς η κυβέρνηση θεωρεί ότι η ελληνική κοινωνία δεν είναι ακόμη έτοιμη. Άρα, το κάθε ζευγάρι δε θα μπορεί να αποκτήσει παιδί μέσω παρένθετης μητέρας αλλά θα μπορεί να υιοθετήσει.

Φεβρουάριο το νομοσχέδιο με 13 άρθρα

Δε θα αργήσει και η ψήφιση και η στήλη εδώ έχει μια ακόμα επιτυχία, καθώς σας είχα αναφέρει πολύ νωρίς, όταν όλοι σχεδόν έλεγαν για κατάθεση και ψηφοφορία μετά τις Ευρωεκλογές. Σύμφωνα λοιπόν με τις πηγές μου στην κυβέρνηση, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα έχει ψηφιστεί έως τα μέσα Φεβρουαρίου και θα έχει 13 άρθρα.

Πατέρας πατέρας ή μητέρα μητέρα

Πάμε να δούμε λοιπόν μερικές βασικές διατάξεις για να καταλάβετε με αυτό ότι το νομοσχέδιο είναι έτοιμο και δεν περιμένουν τη δημόσια διαβούλευση για να αλλάξουν σημεία. Το νομοσχέδιο θα αναγνωρίζει ομόφυλα ζευγάρια όχι ίσα δικαιώματα σε διεμφυλικά άτομα ή όσα δηλώνουν «τρίτο φύλο». Επίσης, οι γονείς θα δηλώνονται ως «πατέρας πατέρας» ή «μητέρα μητέρα». Παράλληλα, θα αναγνωρίζεται αυτόματα ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών που παντρεύτηκαν στο εξωτερικό, αλλά και θα υπάρχει αναγνώριση των παιδιών παιδιά που γεννήθηκαν στο εξωτερικό αλλά και όσων θα γεννηθούν και με παρένθετη μητέρα.

Ψήφος κατά συνείδηση ή με κομματική πειθαρχία;

Τώρα όπως καταλαβαίνετε και το έχουμε αναφέρει πολλές φορές, το συγκεκριμένο ζήτημα έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο εσωτερικό της ΝΔ, με επίκεντρο την τεκνοθεσία, με τους διαφωνούντες να τηρούν στάση αναμονής. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου δε θα συνοδεύει ο κανόνας της κομματικής πειθαρχίας, τουλάχιστον για τους κυβερνητικούς βουλευτές. Οι πληροφορίες μου αναφέρουν πως γύρω στους 60 θα είναι οι βουλευτές που θα ψηφίσουν το νομοσχέδιο. Διαφορετική αναμένεται η αντιμετώπιση που επιφυλάσσει ο πρωθυπουργός για τους υπουργούς, καθώς θα πρέπει να θεωρείται πολύ πιθανό ενδεχομένως να υπάρξει εκεί κομματική πειθαρχία. «Δεν είναι δυνατόν κάποιος να είναι μέλος της κυβέρνησης και να μην ψηφίσει ένα νομοσχέδιο» μου είπε ανώτερη κυβερνητική πηγή και το συγκεκριμένο ζήτημα αφορά τον Μάκη Βορίδη ουσιαστικά που ακολουθεί στο συγκεκριμένο ζήτημα τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι πιο διαλλακτικός.

Μητσοτάκης με Ιερώνυμο

Η στάση της Εκκλησίας, ειδικά πολλών Ιεραρχών, παραμένει σκληρή και δεν πρόκειται να αλλάξει. Θα φανεί βέβαια τι θα γίνει στον ευρύτερο χώρο. Από εκεί και πέρα όμως μένει να δούμε πως θα αντιδράσει, καθώς ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος ακόμα δεν έχει πει πολλά και περιμένει τον πρωθυπουργό να μιλήσει και να ξεκαθαρίσει το ζήτημα. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης θα υπάρξει εντός των προσεχών δέκα ημερών, συνάντηση του Αρχιεπισκόπου με τον πρωθυπουργό επί του θέματος.

Νέα κίνηση Τεμπονέρα

Να πάμε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ και σας έχω μια αποκλειστική είδηση που αφορά τη νέα κίνηση του Διονύση Τεμπονέρα με την ονομασία Μέτωπο Δημοκρατίας. Ο γνωστός εργατολόγος ενόψει και του συνεδρίου αλλά και της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής το Σαββατοκύριακο έχει έτοιμο κείμενο που θα καταθέσει και στην Πολιτική Γραμματεία, όπου αναφέρεται στο Μέτωπο Δημοκρατίας. Η στήλη εξασφάλισε τα βασικά σημεία του κειμένου και σας τα δίνει, όπου κυρίαρχο είναι και φαίνεται, η αγωνία για ευρύτερες συμμαχίες: Οφείλουμε να αναλάβουμε δράση και να συντονίσουμε την απάντηση, την «αλτερνατίβα» μακριά από τις μικροαντιθέσεις και τις φοβίες από τις οποίες διακατέχεται ανέκαθεν ή (κέντρο)Αριστερά. Τώρα είναι η ώρα, να προχωρήσουμε σε μια νέα, μεγάλη, σύγχρονη Αριστερά της εποχής μας. Τώρα είναι η ώρα να απευθύνουμε ένα πλατύ, μαζικό «προσκλητήριο δημοκρατίας» σε όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από πολιτικές τους αφετηρίες, στη βάση της υπεράσπισης της δημοκρατίας, των θεσμών και της κοινωνίας. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ δεν μπορεί να αρνείται την πραγματικότητα και οφείλει να αναλάβει κοινωνικοπολιτικές πρωτοβουλίες στη κατεύθυνση της ανασύνθεσης και ανασύνταξης του προοδευτικού χώρου, χωρίς ίχνος μικροκομματικής ιδιοτέλειας.

Οι προτάσεις Τεμπονέρα

Ο Διονύσης Τεμπονέρας ως εκ τούτου κάνει κάποιες προτάσεις στην προς την Κεντρική Επιτροπή:

1. Να προτείνει στο συνέδριο την έναρξη διαλόγου, συντονισμού και ενότητας δράσης των κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων, που αυτοπροσδιορίζονται στον δημοκρατικό χώρο, μακριά από τις αντιθέσεις και τις αντιπαραθέσεις του χθες.

2. Να προτείνει τη συγκρότηση μιας ανοιχτής Πρωτοβουλίας Υπεράσπισης της Δημοκρατίας («Μέτωπο για τη Δημοκρατία») με την ισότιμη συμμετοχή κοινωνικών και πολιτικών φορέων, σε πανελλαδική διάρθρωση, στην οποία θα συμμετέχουν οι ανένταχτοι πολίτες, τα κόμματα του προοδευτικού χώρου, οι κοινωνικοί φορείς και λοιπές κινηματικού χαρακτήρα συλλογικότητες.

3. Να αναλάβει να κατατεθεί κείμενο στη βάση αξιών και αρχών, προκειμένου να λειτουργήσει ενοποιητικά και προωθητικά για τις δημοκρατικές κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις αλλά και για τους απλούς, ανένταχτους πολίτες, χωρίς ιδιοκτησιακή λογική.

4. Η πρωτοβουλία έχει ξεκάθαρα, αντιδεξιό, αντι-νεοφιλελέυθερο χαρακτήρα. Εκκινεί από το έδαφος των αριστερών και προοδευτικών αντιλήψεων και θέσεων(κοινωνική δικαιοσύνη, αλληλεγγύη και προκοπή) και επεκτείνεται στην ανάγκη για την συγκρότηση του δημοκρατικού πόλου.

Ο Πλειστηριασμός για Καμμένο

Θυμάστε το περίφημο κτίριο επί της Λεωφόρου Συγγρού πολλοί, εκεί απέναντι από τον Άγιο Σώστη, όπου η έδρα του κόμματος ων Ανεξαρτήτων Ελλήνων του Πάνου Καμμένου; Ε, εκεί λοιπόν που επί πολλά χρόνια όμως για το ακίνητο που ήταν και η έδρα των επιχειρήσεων του πατέρα του, Ηλία Καμμένου, έρχεται πλειστηριασμός. Δε βγαίνει όλο αλλά εννέα οριζόντιες ιδιοκτησίες (γραφεία) επί του συγκεκριμένου κτιρίου. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός έχει προγραμματιστεί για τις 18 Ιανουαρίου 2024, με την τιμή πρώτης προσφοράς να έχει οριστεί στα 1.234.000 ευρώ.

Δεν πάει πουθενά εδώ θα μείνει

Ο λόγος για τον πρώην δήμαρχο Τρικκαίων και τον νυν υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου. Αξιόπιστος συνομιλητής μου μετέφερε ότι μετά τα δημοσιεύματα που τον θέλουν να μετακομίζει στην Ευρωβουλή, εκείνος όταν ερωτάται αν θα συμμετέχει στο ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ απαντά: Σε καμία περίπτωση. Ο Δ. Παπαστεργίου δηλώνει γεμάτος όρεξη για δουλειά στο υπουργείο που έχει αναλάβει και πρότζεκτ που είναι σε εξέλιξη. Ο ίδιος είναι λάτρης της τεχνολογίας και δη της ψηφιακής και ως ηλεκτρολόγος μηχανικός έχει ιδιαίτερη γνώση του αντικειμένου. Άλλωστε τα επιτεύγματά του στην θητεία του ως δήμαρχος στα Τρίκαλα έχουν γράψει ιστορία.

Αντίστροφη μέτρηση για τις κρίσεις

Και μπορεί ο Δημήτρης Παπαστεργίου να μην επιλέξει τις Βρυξέλλες, οι πληροφορίες μου λένε ότι κάποιος άλλος «φλερτάρει» με μία έδρα στο ευρωκοινοβούλιο. Αυτός είναι ο απερχόμενος αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο οποίος άμεσα αποστρατεύεται, καθώς η θητεία του έφτασε στο ανώτατο όριό της, δηλαδή τα 3+1 χρόνια. Έτσι σε λίγες ημέρες αναμένεται να συνεδριάσει το ΚΥΣΕΑ, στο μενού του οποίου- μαθαίνω- θα έρθουν όλες οι κρίσεις – πακέτο. Οι αλλαγές στο Πεντάγωνο φαίνεται ότι θα είναι σαρωτικές, καθώς αλλαγή σκυτάλης αναμένεται και για τους άλλους 3 αρχηγούς: ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ. Εν τω μεταξύ, ήδη υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και για τις ετήσιες κρίσεις των αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να φέρεται διατεθειμένος να ανακατέψει δυναμικά την τράπουλα για να φρεσκάρει την εικόνα του Σώματος μετά και τα τελευταία γεγονότα αλλά κυρίως για να το ενδυναμώσει επιχειρησιακά.

Τι διαβάζει αυτό τον καιρό ο Νίκος Δένδιας

Όποτε έχει τον χρόνο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας το ρίχνει στο διάβασμα. Μάλιστα δεν είναι λίγες οι φορές που επιλέγει πονήματα γραμμένα στην αγγλική γλώσσα και όχι μεταφρασμένα στα ελληνικά. Αυτή την περίοδο όπως μας εκμυστηρεύεται στενός του συνεργάτης, έχει ξεκινήσει να διαβάζει το «Conflict: The Evolution of Warfare from 1945 to Ukraine», που αποτελεί μια διεισδυτική ανάλυση της κατάστασης στην Ουκρανία από το 1945 έως και την εισβολή του Πούτιν στην πολύπαθη περιοχή. Τον έναν από τους δύο συγγραφείς μάλιστα, τον Αμερικανό στρατηγό David Petraeus, ο Έλληνας υπουργός είχε την ευκαιρία να συναντήσει πρόσφατα διά ζώσης, στις εργασίες του 14ου Sir Bani Yas Forum που διεξήχθη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Προς ενημέρωση, έτερος συγγραφέας του βιβλίου των 500 και πλέον σελίδων είναι ο ιστορικός Andrew Roberts. Για όσους γνωρίζουν τον Ν. Δένδια, τρέφει μεγάλη αγάπη προς την ιστορία, κάτι που του εμφύσησε ο πατέρας του Σπύρος που από μικρό τον παρακινούσε να διαβάζει το περιοδικό «Ιστορία Εικονογραφημένη».

Το success story Πετράτου – Γεωργάτου στα σκάφη αναψυχής

Ο Βλάσης Γεωργάτος είναι ο επικεφαλής της εταιρείας εστίασης και καφέ «Γρηγόρης». Τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει μαζί με τον Γεράσιμο Πετράτο – εκ των αρχικών μετόχων της επιχείρησης – στα σκάφη αναψυχής, τα οποία κατασκευάζει η εταιρεία Technohull, η οποία διατηρεί εγκαταστάσεις στο Λαύριο. Η αρχή έγινε από μία μικρή παραγωγική εγκατάσταση στο Μοσχάτο το 2005 με συνιδρυτές μία ομάδα ερασιτεχνών με αγάπη για τη θάλασσα. Η είσοδος του Βλάση Γεωργάτου στο επιχειρηματικό σχήμα της εταιρείας ήρθε στη συνέχεια. Σήμερα η συγκεκριμένη επιχείρηση έχει καταφέρει να εξάγει σε αρκετές χώρες του εξωτερικού. Χαρακτηριστικό της ανοδικής πορείας που γνωρίζει η Technohull είναι το γεγονός ότι με βάση τα στοιχεία του τελευταίου δημοσιευμένου ισολογισμού για την οικονομική χρήση 2022, κατάφερε να αυξήσει το τζίρο της κατά 107% στα 23,28 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα επίπεδα των 660 χιλιάδων ευρώ. Αυτό πάντως δεν είναι το μοναδικό βήμα της οικογένειας Γεωργάτου στον τομέα των σκαφών αναψυχής. Το 2017 πραγματοποιήθηκε η σύσταση της Perfect Acts, από την Άρτεμις Γεωργάτου, συνέταιρο και αδερφή του επιχειρηματία στην Γρηγόρης. Η εν λόγω εταιρεία εισάγει και εμπορεύεται μεγαλύτερα σκάφη αναψυχής, ενώ έχει αναπτύξει και υπηρεσίες στάθμευσης – συντήρησης σκαφών.

Το παλεύει ακόμα για εξαγορά στην Κύπρο ο Σκλαβενίτης

Το φέρνει από εδώ, το φέρνει από εκεί αλλά μέχρι αυτή τη στιγμή ο Σκλαβενίτης δεν έχει καταφέρει να κάνει την εξαγορά που επιδιώκει στην Κύπρο και να μεγαλώσει και στη συγκεκριμένη αγορά. Οι συζητήσεις με την αλυσίδα Παπαντωνίου, μία από τις κραταιές δυνάμεις στη Μεγαλόνησο, δεν έχουν ακόμη καταλήξει αλλά όπως μου είπε πρόσφατα άνθρωπος του ελληνικού ομίλου σούπερ μάρκετ, συνεχίζονται κανονικά. Εάν καταφέρει να εξαγοράσει στην Κύπρο ο Σκλαβενίτης, θα καταφέρει να «αρπάξει» την πρωτιά από την κυπριακή Άλφα Μέγα της οικογένειας Παπαέλληνα και από τη Lidl Κύπρου που κονταροχτυπιούνται στην πρώτη θέση. Και αυτό δεν το θέλει κανείς. Ωστόσο ο άνθρωπος με τον οποίο μίλησα, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συγκεκριμένη εξαγορά, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί θέμα χρόνου η υλοποίησή της.

Κάθοδος του Κυριακίδη στην Αττική

Στη σύσταση νέας εταιρείας με την ονομασία FHL Κυριακίδης Marbles South προχώρησε ο επιχειρηματίας και ένας από τους ισχυρότερους παίκτες του μαρμάρου, Ηλίας Κυριακίδης, επεκτείνοντας την παρουσία του και στην πρωτεύουσα. Η Κυριακίδης αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο του μαρμάρου στην Ελλάδα, η οποία πρόσφατα έκανε και μία εξαγορά εταιρείας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επεκτείνοντας την παρουσία της και εκεί. Ο όμιλος θα θυμίσουμε ότι το 2022 είχε τζίρο 63 εκατ. ευρώ, μειωμένο σημαντικά σε σχέση με τα 84 εκατ. ευρώ που ήταν το 2021, δεχόμενος την επιβάρυνση από την μείωση των πωλήσεών του στην Κίνα, γεγονός από το οποίο έχει επηρεαστεί και σχεδόν το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων μαρμάρου καθότι η συγκεκριμένη χώρα αποτελεί τον κύριο αποδέκτη των εξαγωγών της χώρας μας.

Το εγχείρημα του Δημήτρη και του Πάρι Καλλιτσάντση

Ο Δημήτρης Καλλιτσάντσης και ο γιος του Πάρις, λογικά σας θυμίζουν αρκετά. Ειδικά ο πατέρας, Δημήτρης Καλλιτσάντσης, ήταν ο άνθρωπος που μαζί με τον αδερφό του Σάκη Καλλιτσάντση, ανέλαβαν τον όμιλο Ελλάκτωρ στη μετά Μπόμπολα εποχή, διατηρώντας τα ηνία της διοίκησης του ομίλου σε μία κρίσιμη μεταβατική περίοδο. Μετά την αποχώρησή τους από τον όμιλο τα δύο αδέρφια δεν έχουν επικοινωνία ή κάποια ουσιαστική επαφή μεταξύ τους. Ωστόσο ο Δημήτρης και ο γιος του Πάρις Καλλιτσάντσης έχουν δημιουργήσει την Blend και αγοράζουν ακίνητα για ξενοδοχεία, τα οποία αναπτύσσουν μέχρι στιγμής στο κέντρο της Αθήνας. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζουν δύο ξενοδοχεία στην οδό Σταδίου και στη λεωφόρο Συγγρού. Στα επόμενα τους βήματα είναι να μπουν και στα οικιστικά ακίνητα. Πρόκειται για δύο ανθρώπους που γνωρίζουν καλά τα τερτίπια της κατασκευαστικής αγοράς αλλά και της αγοράς ακινήτων. Όπως και να έχει η δραστηριοποίησή τους στον τομέα αυτόν με άλλο πλέον καπέλο, έχει από μόνη της ειδικό βάρος.

Η Παγκρήτια χρηματοδότης της Ιντρακάτ

Κύριο χρηματοδότη αποτελεί όπως μου λένε η Παγκρήτια Τράπεζα προς την Ιντρακάτ, για την υλοποίηση των επενδυτικών και κατασκευαστικών έργων της δεύτερης όπως μου λένε άνθρωποι της αγοράς που γνωρίζουν καλά τα πράγματα. Κάτι που εξηγείται από το γεγονός ότι η Παγκρήτια Τράπεζα και η Ιντρακάτ έχουν τους ίδιους ιδιοκτήτες, δηλαδή τους εφοπλιστές Δημήτρη Μπάκο και Γιάννη Καϋμενάκη. Και επομένως η λύση της χρηματοδότησης από τη μία πλευρά προς τη άλλη είναι η πλέον γρήγορη και εξυπηρετική για την ταχύτερη υλοποίηση των επενδυτικών στόχων της κατασκευαστικής εταιρείας.

Λάτρης της λαϊκής μουσικής ο 28χρονος ιδρυτής των Mailo’s

Ο Νίκος Μουτσουρούφης, αν και μόλις 28 χρονών, έχει καταφέρει να δημιουργήσει μία κραταιά δύναμη στην εστίαση με διαρκή επέκταση των καταστημάτων του δικτύου μέσω franchise. Ο λόγος για τη Mailo’s που ειδικεύεται στα φρέσκα ζυμαρικά. Ο επιχειρηματίας όμως έχει και μία μεγάλη αγάπη. Τη λαϊκή μουσική. Στη διάρκεια των γιορτών εθεάθη με παρέα και άλλων γνωστών επιχειρηματιών σε διακεκριμένο τραπέζι στην Άννα Βίσση. Ο ίδιος έχει καταφέρει πάντως στον επιχειρηματικό τομέα να μεγαλώσει με ταχείς ρυθμούς. Το 2022 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας του κινήθηκε πάνω από τα 11 εκατομμύρια ευρώ και για το 2023 αναμένεται ότι θα υπερβεί σημαντικά τα 22 εκατομμύρια ευρώ, με τάσεις υπερδιπλασιασμού. Επί του παρόντος απασχολεί περισσότερα από 400 άτομα προσωπικό σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο.