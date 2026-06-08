Ο τρίτος τελικός της Stoiximan Basket League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων τη Δευτέρα (8/6).

Οι δύο ομάδες είναι στο 1-1 μετά τα πρώτα δύο παιχνίδια και η σειρά επιστρέφει στο ΣΕΦ για το πιο κρίσιμο ματς μέχρι στιγμής, καθώς όποια ομάδα επικρατήσει θα απέχει μία νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη (Κυρίως Ταμπλό)

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη (Κυρίως Ταμπλό)

16:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη (Κυρίως Ταμπλό)

18:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη (Κυρίως Ταμπλό)

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπαχτσεσεχίρ – Μπεσίκτας Turkish Basketball Super League

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Basket League 3ος Τελικός Greek Basketball League

22:10 Novasports Start Γαλλία – Βόρεια Ιρλανδία Φιλικός