Η προσωπική φιλοσοφία για τη ζωή, η διαχείριση του χρόνου και η έννοια της αξιοπρέπειας σε έναν καλλιτεχνικό χώρο γεμάτο προκλήσεις, αποτελούν τον πυρήνα της σπάνιας εμφάνισης που θα παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές απόψε στις 23:30 στον Alpha.



Η Μαρινέλλα, σε μια από τις πιο ουσιαστικές τηλεοπτικές της στιγμές, υποδέχτηκε τον Τάσο Τρύφωνος στο σπίτι της στην Κηφισιά, ξετυλίγοντας το κουβάρι μιας διαδρομής που ταυτίστηκε με την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.

Η απόσταση ανάμεσα στο τραγούδι και την ερμηνεία

Στη συζήτηση αυτή, η οποία προβλήθηκε αρχικά από το ΡΙΚ1 τον Μάιο του 2019, η μεγάλη κυρία της μουσικής σκηνής εστιάζει στον τρόπο που οικοδομήθηκε η καλλιτεχνική της ταυτότητα. Μέσα από την αναδρομή στις δεκαετίες της πορείας της, αναλύει τι είναι αυτό που τη συνδέει με το κοινό, ενώ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον επαγγελματισμό που τη συνοδεύει από το ξεκίνημά της.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της συνέντευξης είναι η τοποθέτησή της για την τέχνη που υπηρέτησε:

«Η διαφορά ανάμεσα στην τραγουδίστρια και την ερμηνεύτρια»

σημειώνει η ίδια, εξηγώντας τη δική της οπτική για το πώς ένα κομμάτι μετατρέπεται σε βίωμα επί σκηνής. Παράλληλα, αναφέρεται στα τραγούδια-σταθμούς που καθόρισαν την καριέρα της, φωτίζοντας το παρασκήνιο της δημιουργίας τους.

Ο Στέλιος Καζαντζίδης και τα πρόσωπα της ζωής της

Η κουβέντα περνά αναπόφευκτα και στο κεφάλαιο της προσωπικής της ζωής, εκεί όπου η Μαρινέλλα επιλέγει σταθερά να κρατά χαμηλούς τόνους. Μιλά για τους γονείς της και την οικογένειά της, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην κόρη της και στον ρόλο που έπαιξε η μητρότητα στη δική της κοσμοθεωρία.

Φυσικά, η συνεργασία και η σχέση της με τον Στέλιο Καζαντζίδη κατέχει κεντρικό ρόλο στην αφήγησή της. Η ερμηνεύτρια μοιράζεται αναμνήσεις από μια εποχή που σημάδεψε την ελληνική δισκογραφία, προσφέροντας μια πιο ανθρώπινη ματιά σε μια από τις πιο εμβληματικές συμπράξεις που γνώρισε ο τόπος.

Πειθαρχία και διάρκεια στον χρόνο

Η συνέντευξη «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ» δεν περιορίζεται μόνο στο παρελθόν. Η Μαρινέλλα μιλά για το παρόν, για τη σημασία της πειθαρχίας στη δουλειά της και για το τι σημαίνει πραγματική επιτυχία που αντέχει στον χρόνο. Είναι μια ευκαιρία για το κοινό να δει τη γυναίκα πίσω από τα φώτα, την προσωπικότητα που κατάφερε να προστατεύσει την ιδιωτικότητά της ενώ βρισκόταν διαρκώς στην πρώτη γραμμή.