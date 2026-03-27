Στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», αποκαλύψεις και συγκρούσεις ανοίγουν νέα μέτωπα και βαθαίνουν τις αποστάσεις μεταξύ των ηρώων, που παλεύουν να σταθούν όρθιοι. Ενοχές, σιωπές και καταχωνιασμένα μυστικά ανατρέπουν τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ισορροπίες στις ζωές τους και καθώς η αλήθεια πλησιάζει για τον καθένα χωριστά, οι αντοχές τους δοκιμάζονται ξανά. Και η αγάπη; Τι ρόλο θα παίξει η αγάπη, όταν οι σχέσεις οδηγούνται στα άκρα και κανείς δεν ξέρει, ποιος θα αντέξει ως το τέλος… Η ανάγκη για μια δεύτερη ευκαιρία γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ. Ποιος είναι έτοιμος να τη διεκδικήσει και ποιος να τη δώσει; Από τη Δευτέρα 30 Μαρτίου έως την Πέμπτη 2 Απριλίου, στις 21:40, στο MEGA.

Ο Οδυσσέας προφυλακίζεται για τη δολοφονία της Ευθυμίου, με τα εις βάρος του στοιχεία να δυσχεραίνουν την ήδη δύσκολη θέση του.

Στο πλευρό του βρίσκεται διαρκώς η Αλεξάνδρα, που κάνει τα πάντα για να τον σώσει, ενώ η Αρετή λυγίζει, φοβούμενη ότι χάνει τον άνθρωπο που αγαπά.

Η Κατερίνη παρουσιάζει ανησυχητικά κενά μνήμης, ενώ το μεγάλο μυστικό της Αννέζας κινδυνεύει να αποκαλυφθεί, σοκάροντας τον Σταύρο που υποψιάζεται την αλήθεια.

Η Άσπα προχωρά ριψοκίνδυνα και ρισκάρει να εκτεθεί, ενώ ο Σάββας της ζητά οριστικά διαζύγιο.

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Επεισόδιο 59 (Δευτέρα 30 Μαρτίου):

Ο Οδυσσέας κατηγορούμενος για τον φόνο της Ευθυμίου, περνά τη νύχτα στο κρατητήριο. Στο βίντεο της Ευθυμίου που τον στοχοποιεί, προστίθενται και τα δαχτυλικά του αποτυπώματα στην πόρτα του δωματίου, όπου έγινε ο φόνος, κάνοντας την υπεράσπισή του πλέον ακόμα δυσκολότερη υπόθεση. Η Κατερίνη λυγίζει στην εικόνα του γιου της μέσα στο κελί και η Αλεξάνδρα φέρνει την Αρετή αντιμέτωπη με τις ευθύνες της, χρεώνοντάς της όλον αυτόν τον εφιάλτη που ζει ο Οδυσσέας. Η Άσπα κάνει το λάθος να φέρει τον Στάθη μέσα στο σπίτι του Νταγιάννου, ενώ η Αρετή προσπαθεί να πείσει τη Ναταλία να καταθέσει όλα όσα ξέρει για τα πρόσωπα που κυνηγούσαν την Ευθυμίου στις αρχές, προκειμένου να βοηθήσουν τον Οδυσσέα.

Επεισόδιο 60 (Τρίτη 31 Μαρτίου):

Ο Οδυσσέας παραμένει προφυλακισμένος, δίπλα του στέκεται η Αλεξάνδρα, αποφασισμένη να τον στηρίξει, ενώ εκείνος απομακρύνεται όλο και πιο πολύ από την Αρετή, η οποία συνθλίβεται από ενοχές και αδυνατεί να τον πλησιάσει. Η Ναταλία συνεχίζει πεισματικά να κρατά μυστικά. Την ίδια στιγμή, η ERGAN κλονίζεται και η ΤΡΙΤΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ προχωρά. Σιωπές, πιέσεις και υπόγεια παιχνίδια ανοίγουν νέα μέτωπα. Η Κατερίνη παρουσιάζει ανησυχητικά κενά μνήμης και η Αννέζα ανησυχεί σοβαρά. Η Άσπα μπλέκεται όλο και πιο βαθιά σε παιχνίδια που απειλούν να την εκθέσουν, ενώ ο Πωλ έρχεται όλο και πιο κοντά σε μια αλήθεια που δεν μπορεί ακόμη να ειπωθεί. Η Αρετή, συνειδητοποιώντας πως χάνει τον άνθρωπο που αγαπά, λυγίζει.

Επεισόδιο 61 (Πέμπτη 2 Απριλίου):

Η Κατερίνη εξαφανίζεται ξαφνικά από το σπίτι της προκαλώντας ανησυχία σε όλους, ενώ ο Οδυσσέας πείθεται από την Αλεξάνδρα να αλλάξει δικηγόρο. Ο Σάββας ζητάει οριστικά διαζύγιο από την Άσπα και η Ναταλία δείχνει να πείθεται, προκειμένου να καταθέσει όλα όσα ξέρει για την υπόθεση της Ευθυμίου. Το καλά κρυμμένο μυστικό της Αννέζας αρχίζει να βγαίνει στην επιφάνεια, με τον Σταύρο να σοκάρεται στην πιθανότητα που υποψιάζεται, ενώ η αλλόκοτη συμπεριφορά της Κατερίνης δίνει σημάδια, ότι κάτι δεν πάει καλά με την υγεία της. Τέλος, η Αρετή επισκέπτεται τον Οδυσσέα στο κρατητήριο, την περιμένει όμως, μία δυσάρεστη έκπληξη.

