Ο αγώνας του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ για το Final 8 του κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τρίτη (17/2).

Οι «ερυθρόλευκοι» είναι φυσικά το φαβορί για την πρόκριση στους ημιτελικούς, οι «κιτρινόμαυροι» όμως είναι πολύ φορμαρισμένοι μετρώντας 12 συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και θέλουν να παρουσιαστούν ανταγωνιστικοί.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

12:30 COSMOTE SPORT 6 HD Μοέζ Ετσαργκί – Στέφανος Τσιτσιπάς ATP 500 2026 Ντόχα

14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντόχα

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρούσι – Άρης allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας

17:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντόχα

19:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι

19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ολυμπιακός – Μιλάνο CEV Champions League

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD ΠΑΟΚ – Άαλστ CEV Challenge Cup

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Γαλατασαράι – Γιουβέντους Champions League

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – ΑΕΚ allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας

20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντόχα

21:30 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 2026 Ρίο ντε Τζανέιρο

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ντόρτμουντ – Αταλάντα Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπλάκπουλ – Μάνσφιλντ League One

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης Champions League