Ο αγώνας του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ για το Final 8 του κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τρίτη (17/2).
Οι «ερυθρόλευκοι» είναι φυσικά το φαβορί για την πρόκριση στους ημιτελικούς, οι «κιτρινόμαυροι» όμως είναι πολύ φορμαρισμένοι μετρώντας 12 συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και θέλουν να παρουσιαστούν ανταγωνιστικοί.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
12:30 COSMOTE SPORT 6 HD Μοέζ Ετσαργκί – Στέφανος Τσιτσιπάς ATP 500 2026 Ντόχα
14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντόχα
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρούσι – Άρης allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας
17:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι
18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντόχα
19:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι
19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ολυμπιακός – Μιλάνο CEV Champions League
19:00 COSMOTE SPORT 7 HD ΠΑΟΚ – Άαλστ CEV Challenge Cup
19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Γαλατασαράι – Γιουβέντους Champions League
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – ΑΕΚ allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας
20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντόχα
21:30 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 2026 Ρίο ντε Τζανέιρο
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ντόρτμουντ – Αταλάντα Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπλάκπουλ – Μάνσφιλντ League One
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης Champions League