Στην εκπομπή «Super Κατερίνα» μίλησαν για την Ιωάννα Τούνη και το μονόπετρο που φορούσε στο αριστερό της χέρι.

Η δημοσιογράφος της εκπομπής, Έλενα Πολυκάρπου, επικοινώνησε με την influencer η οποία διέψευσε τις φήμες ότι δέχτηκε πρόταση γάμου. Στο άκουσμα της διάψευσης, ο Στέφανος Κωνσταντινίδης σχολίασε με ειρωνικό τόνο: «Εγώ προσωπικά σε ευχαριστώ, γιατί πραγματικά θα ‘χω ένα πολύ πιο ήρεμο Σαββατοκύριακο μετά από αυτό».

Τότε η Κατερίνα Καινούργιου αντέδρασε λέγοντας: «Αχ Στέφανέ μου, αλήθεια! Αν δεν σε ενδιαφέρει, βγες έξω σε αυτό το μέρος. Ε μα πραγματικά τώρα, δεν μπορώ, που το γειώνει. Εφόσον παίζουμε το θέμα στην εκπομπή, θέλω να το υποστηρίζουμε. Είναι πρόσωπο το οποίο φιλοξενούμε».

Στη συνέχεια η παρουσιάστρια του Apha είπε: «Ωραία, θέλω Έλενα το διάστημα που θα λείπω και θα παρουσιάζει την εκπομπή ο Στέφανος, να μη του παίζεις καθόλου Τούνη και lifestyle. Καλή επιτυχία».