Ο Αντώνης Κανάκης σχολίασε αρνητικά το «Survivor», επικεντρώθηκε στον διαχωρισμό των παικτών σε Αθηναίους και Επαρχιώτες και τα συνθήματα που ακούγονται πριν από τους στίβους μάχης στο ριάλιτι επιβίωσης.

«Πραγματικά ζούμε σε δυο παράλληλους κόσμους. Παράλληλα σύμπαντα. Δηλαδή από τη μία έχουμε ανθρώπους που αυτοκτονούν, την αγροτιά στην επαρχία, συμβαίνει αυτό σ’ αυτή την χώρα και από την άλλη έχουμε αυτήν εδώ την πραγματικότητα. Στο νούμερo 18, όπου πραγματικά γίνονται αυτά τα πράγματα;», ανέφερε αρχικά.

«Βγαίνουν στον αέρα της τηλεόρασης; Και υπάρχει τώρα αυτό το πράγμα, έχουν χωριστεί; Οι Αθηναίοι τραγουδούν αυτά τα συνθήματα και μετά οι Επαρχιώτες τραγουδούν αυτά τα συνθήματα; Δεν είναι δικός μας ο ήχος, έτσι βγαίνει στον αέρα. Άιντε! Υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος που κάθεται και το βλέπει αυτό το πράγμα;», συμπλήρωσε στη συνέχεια ο παρουσιαστής.