Το παιχνίδι επιβίωσης Survivor έρχεται ξανά στον ΣΚΑΪ ανανεωμένο και με το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο που έχει δοθεί στην ελληνική τηλεόραση: 250.000 ευρώ, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του καναλιού.

Σε μία αναμέτρηση που θα γράψει ιστορία, αυτή τη φορά θα αγωνιστούν Αθηναίοι vs Επαρχιώτες, διευκρινίζει ο ΣΚΑΪ, συμπληρώνοντας ότι δύο διαφορετικοί κόσμοι αναμετρώνται σε ένα πεδίο μάχης που δεν συγχωρεί λάθη, όμως εδώ όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες και ίδιες πιθανότητες για τη νίκη. Δεν υπάρχουν φαβορί!

Ποιοι θα επιβιώσουν και θα επικρατήσουν στο νέο Survivor;

Ένας θα κατακτήσει το τεράστιο χρηματικό έπαθλο των 250.000 ευρώ!

Οι αιτήσεις συμμετοχής άνοιξαν.

Δείτε το τρέιλερ: