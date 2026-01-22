Για την παραμονή στο Survivor, η αγωνία χτύπησε κόκκινο για τέσσερις παίκτες από τις ομάδες των Επαρχιωτών και των Αθηναίων, όπως είδαμε τη νύχτα της Τετάρτης στον ΣΚΑΪ.

Και αυτό, γιατί στο νέο επεισόδιο του ριάλιτι επιβίωσης, τόσο το τηλεοπτικό κοινό όσο και οι υπόλοιποι διαγωνιζόμενοι στον Άγιο Δομίνικο θα μάθαιναν ποιος ή ποια θα αποχωρούσε οριστικά.

Μετά από ακόμη μια σκληρή αναμέτρηση στον στίβο μάχης του Survivor, οι Αθηναίοι και οι Επαρχιώτες συναντήθηκαν με τον Γιώργο Λιανό στο συμβούλιο του νησιού, προκειμένου να τους ανακοινώσει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας του τηλεοπτικού κοινού.

Σ’ αυτήν, για την τρέχουσα εβδομάδα, ξεχώρισαν η Ελένη Ζαράγγα, ο Σταύρος Φλώρος και η Φωτεινή Καλεύρα από τους Επαρχιώτες, καθώς και ο Γιάννης Στίνης από τους Αθηναίους.

Δύο από αυτούς, λοιπόν, θα μπορούσαν να αισθανθούν πιο ασφαλείς, αφού δεν θα έπρεπε να συμμετάσχουν στη δοκιμασία αποχώρησης που ακολουθούσε στο νέο επεισόδιο.

Αυτοί ήταν ο Σταύρος Φλώρος από τους Επαρχιώτες και ο Γιάννης Στίνης από τους Αθηναίους.

Έτσι, η Ελένη Ζαράγγα και η Φωτεινή Καλεύρα ήταν οι δύο παίκτριες από την ομάδα των Μπλε που έπρεπε για τελευταία φορά να δώσουν μάχη, προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς το όνειρο, τουλάχιστον για μια ακόμη εβδομάδα.

Αφού ο Γιώργος Λιανός εξήγησε τι ακριβώς θα έπρεπε να κάνουν αυτή τη φορά, οι δύο παίκτριες των Επαρχιωτών έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, ωστόσο η… Ελένη Ζαράγγα δεν τα κατάφερε.

Έτσι, το ταξίδι της ολοκληρώθηκε πρόωρα σε αυτό το σημείο του Survivor, «λαβώνοντας» για αυτήν την εβδομάδα την μπλε ομάδα.

Μετά από δύσκολο αγώνα μάχης οι Επαρχιώτες κέρδισαν έπαθλο φαγητού.

Η Φωτεινή Καλεύρα δείχνει αποφασισμένη να φτάσει όσο πιο μακριά μπορεί στον φετινό κύκλο του ριάλιτι.

Σε αυτό το επεισόδιο, η παίκτρια των Επαρχιωτών συστήθηκε στο κοινό, μιλώντας για τους στόχους της και για το τι, κατά τη γνώμη της, χαρακτηρίζει τις γυναίκες που ζουν έξω από την Αθήνα.

Η 34χρονη Φωτεινή αποκάλυψε στην κάμερα του Survivor ότι «η αλήθεια είναι ότι, όταν ήμουν μικρή, μου είχε πει η μαμά μου «θες να σε ντύσω cheerleader;» και της απάντησα «ναι». Έτσι, πήγα σε μια σχολή, ξεκίνησα να κάνω το cheerleading και από τότε νομίζω ότι με κυνηγάει».

Στη συνέχεια, εξήγησε πως στη δουλειά της συναναστρέφεται πολλές γυναίκες, τόσο από την επαρχία όσο και από την Αθήνα, και τόνισε ότι οι Επαρχιώτισσες είναι πιο δυναμικές: δεν φοβούνται να κάνουν πράγματα μόνες τους, ακόμα και να αλλάξουν μια πρίζα ή μια λάμπα.

«Τα παίρνουμε όλα στα χέρια μας και προχωράμε, «ναι, θα τα καταφέρω» λέμε. Οι γυναίκες Αθηναίες θα έλεγα πως δεν ξέρουν ακριβώς τι θέλουν. Οπότε πιστεύω ότι τις έχουμε! Στο Survivor Μπαίνω για να πάρω τα χρήματα, αυτός είναι ο στόχος και γι’ αυτό μπαίνω», πρόσθεσε η προπονήτρια cheerleading από τη Μεγαλούπολη Αρκαδίας.