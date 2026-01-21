Μετά την ανατροπή στο συμβούλιο του Survivor, οι Επαρχιώτες κατάφεραν να ισοψηφήσουν στην ψηφοφορία ανάμεσα σε Σταύρο Φλώρο και Φωτεινή Καλεύρα (6-6), με αποτέλεσμα και οι δύο να βρεθούν υποψήφιοι προς αποχώρηση.

Τελικά, τέσσερις παίκτες μπήκαν στη διαδικασία, με τους δύο να σώζονται από την τηλεφωνική ψηφοφορία και τους υπόλοιπους δύο να οδηγούνται σε μονομαχία.

Ο Γιώργος Λιανός εξήγησε τον μηχανισμό της εβδομάδας, ενώ οι τηλεφωνικές γραμμές άνοιξαν για την Ελένη Ζαράγγα, τον Σταύρο Φλώρο, τη Φωτεινή Καλεύρα και τον Γιάννη Στίνη.

Οι πρώτες αντιδράσεις μετά την ανακοίνωση ήταν έντονες. Ο Σταύρος Φλώρος δήλωσε σοκαρισμένος, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την ψήφο, την οποία χαρακτήρισε στρατηγική και όχι αγωνιστική, ενώ ανέφερε ότι προτιμά την ειλικρίνεια αντί για τις υποκριτικές συμπεριφορές. Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Σηφάκης χαρακτήρισε την κίνηση «εγκληματική».

Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι Αθηναίοι ήθελαν να «κλειδώσουν» την ασυλία στο δεύτερο παιχνίδι της ημέρας και το πέτυχαν, νικώντας τους Επαρχιώτες με 10-7 στο Φάληρο και στέλνοντας τους αντιπάλους σε διπλή υποψηφιότητα.

Η τελική μάχη κρίθηκε ανάμεσα στον Αλέξανδρο Κούρτοβικ και τον Χρήστο Μυλωνά, με τον Γιώργο Λιανό να περιγράφει την εξέλιξη και να τονίζει ότι ο νικητής θα καθόριζε την τύχη της ασυλίας. Ο Κούρτοβικ έδειξε από νωρίς ταχύτητα και αποφασιστικότητα, ενώ οι Αθηναίοι παρέμεναν μπροστά, με τη διαφορά να μεγαλώνει.

Την ίδια στιγμή, ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος ξέσπασε κατά του Χρήστου Μυλωνά για όσα έγιναν στο χθεσινό συμβούλιο, χαρακτηρίζοντάς τον «κλόουν» και «εμετικό». Σχολιάζοντας τη στάση του, τον κατηγόρησε ότι άλλα έλεγε στο προηγούμενο συμβούλιο για «ευγενή άμιλλα» και αθλητικά ιδεώδη και άλλα έκανε τώρα, ζητώντας να αναλάβει ευθύνη ή να ζητήσει συγγνώμη. Η ένταση αυξήθηκε όταν τον κατηγόρησε ότι χρησιμοποίησε δύο συγγενικά του πρόσωπα που έχουν φύγει από τη ζωή για να δημιουργήσει εντύπωση, κάτι που χαρακτήρισε «ξετσίπωτο» και «γελοίο». Ο Θεοδωρόπουλος κατέληξε λέγοντας ότι ζήτησε συγγνώμη μόνο για να μην συνεχιστεί το θέμα, αλλά ότι το περιστατικό θα έχει συνέπειες.