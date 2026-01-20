Μετά από μια ψηφοφορία που κρίθηκε ακόμη και από το «+1» της Εβελίνας Λυκούδη, ο Γιάννης Στίνης αναδείχθηκε ως ο δεύτερος υποψήφιος προς αποχώρηση, αφού συγκέντρωσε πέντε ψήφους στο αποψινό συμβούλιο των «Survivor – Αθηναίοι VS Επαρχιώτες».

Ο παίκτης δήλωσε πως από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε το αγώνισμα παρατήρησε αλλαγές στη συμπεριφορά ορισμένων, ενώ υποστήριξε ότι είχε μια αίσθηση πως θα βρισκόταν στο στόχαστρο. Άφησε να εννοηθεί πως κάποιοι τον απομάκρυναν ξαφνικά.

Όταν ο Γιώργος Λιανός ζήτησε να μπει σε λεπτομέρειες, ο Στίνης απάντησε με την χαρακτηριστική ατάκα: «Καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα», ανοίγοντας έτσι θέμα πιθανών «μετακινήσεων» μέσα στην ομάδα. Παράλληλα, υπενθύμισε πως οι πρώτες εβδομάδες είναι δύσκολες για κάποιους παίκτες και διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να δίνει τον καλύτερό του εαυτό.

Στο επίκεντρο βρέθηκε και η Αναστασία Στεργίου, καθώς ο Στίνης εκτίμησε ότι η προηγούμενη τοποθέτησή της ίσως επηρέασε την ομάδα. Εκείνη απάντησε πως δεν θεωρεί ότι έχει καμία «μαγική ικανότητα», τονίζοντας πως οι Μπλε τον επιλέγουν ως αδύναμο στις αναμετρήσεις και αυτό λέει πολλά.

Η υποψηφιότητα του Γιάννη προστέθηκε σε αυτή της Ελένης Ζαράγγα, ενώ ο τρίτος υποψήφιος θα προκύψει μετά τον αγώνα ασυλίας της Τρίτης.

Στο σημερινό επεισόδιο του Survivor, ο αγώνας ασυλίας ανάμεσα σε Αθηναίους και Επαρχιώτες αποδείχτηκε δοκιμασία για γερά νεύρα. Οι δύο ομάδες κατέβηκαν στον στίβο μάχης με ένταση και αποφασιστικότητα, αλλά οι Επαρχιώτες έδειχναν πιο «φορτισμένοι», καθώς ήθελαν να πάρουν εκδίκηση για την ήττα της προηγούμενης ημέρας, κι έτσι πήραν τη νίκη.

Ένταση προκλήθηκε στους στίβους, όταν η Βασιλική Μουντή από τους Αθηναίους εξέφρασε μπροστά στην κάμερα τη δυσφορία της για τη συμπεριφορά του Μιχάλη Σηφάκη από τους Επαρχιώτες.

Μετά το αγώνισμα, είπε πως ένιωσε άβολα καθ’ όλη τη διάρκεια, λόγω των «χυδαιοτήτων» του Σηφάκη, χαρακτηρίζοντάς τον «αθυρόστομο εκατό τοις εκατό». Η 24χρονη παίκτρια πρόσθεσε πως ντράπηκε για την εικόνα που παρουσίασε ο αντίπαλός της, ενώ σχολίασε πως δεν είδε κανέναν να προσπαθεί να τον μαζέψει. «Στις κοπέλες; Τι να σχολιάσω. Ειλικρινά μακάρι να μην ακούνε οι γονείς τους», είπε.

Σε άλλο σημείο του επεισοδίου, λίγο πριν την επιλογή των παικτών από τους υπαρχηγούς, ο Μιχάλης Σηφάκης απευθύνθηκε στην Ελένη Ζαράγγα, υποστηρίζοντας ότι τα σχόλιά της πως «δεν δίνεται ευκαιρία» τον «φωτογράφισαν» στην κάμερα. Εκείνη απάντησε πως δεν αναφερόταν σε εκείνον προσωπικά, αλλά ότι απλώς δεν έχει περιθώριο και περιμένει να την διαλέξουν.

Στο μεταξύ, το Survivor επέστρεψε με ανατροπή στο συμβούλιο των Αθηναίων, καθώς η Σταυρούλα Ποτήρη κατά την αποχώρησή της άφησε πίσω της μια «δύναμη» που ανακάτεψε προσωρινά τους συσχετισμούς.

Όπως ανακοίνωσε ο Γιώργος Λιανός, η παίκτρια είχε την επιλογή είτε να επιβραβεύσει κάποιον δίνοντάς του μια έξτρα ψήφο, είτε να τιμωρήσει κάποιον αποκλείοντας τον από τη διαδικασία. Η Σταυρούλα επέλεξε να δώσει τη δεύτερη ψήφο στην Εβελίνα Λυκούδη, δίνοντάς της το δικαίωμα να ψηφίσει δύο φορές, είτε για το ίδιο πρόσωπο είτε για δύο διαφορετικά.

Η Εβελίνα παραδέχτηκε ότι το βάρος της επιλογής την αγχώνει, καθώς δεν ξέρει ακόμα ποιον θέλει να ψηφίσει και θεωρεί δύσκολο να επιλέξει δύο άτομα από την ομάδα της. Παράλληλα, ο Γιώργος Λιανός ενημέρωσε πως ο Gio Kay βρίσκεται στην κλινική και επομένως δεν μπορεί ούτε να ψηφίσει ούτε να ψηφιστεί.