Ένταση και αντιπαράθεση επικράτησαν στο «Survivor» στο επεισόδιο της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου, όταν η Βασιλική Μουντή από την ομάδα των Αθηναίων εξέφρασε ανοιχτά τη δυσαρέσκειά της για τη συμπεριφορά του αντιπάλου της, Μιχάλη Σηφάκη από την ομάδα των Επαρχιωτών. Η παίκτρια τόνισε ότι ένιωσε αμήχανα και άβολα καθ’ όλη τη διάρκεια του αγωνίσματος λόγω των χυδαίων εκφράσεών του.

Μετά το αγώνισμα, η Μουντή ανέφερε ότι οι συνεχείς αθυρόστομες εκφράσεις του Σηφάκη την έκαναν να νιώσει άσχημα, ακόμη και μπροστά στις κάμερες. «Σήμερα πραγματικά, καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα ένιωθα αμήχανα και άβολα που είχα απέναντί μου τον Μιχάλη Σηφάκη να εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο, με χυδαιότητες. Εκατό τοις εκατό αθυρόστομος».

«Πραγματικά, με έκανε να νιώσω άσχημα που βρίσκομαι εκεί μπροστά και τον ακούω», δήλωσε η παίκτρια.