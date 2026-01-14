Στο νέο επεισόδιο του Survivor ο Μιχάλης Σηφάκης ξέσπασε κατά του Gio Kay για τη στάση του στο συμβούλιο του νησιού.

«Τι φάση με τον Gio, θα πει τον Λιανό πώς θα κάνει τη δουλειά του; Εδώ πέρα έχουμε μπει για παίκτες, όχι για παρουσιαστές, μάλλον έχουμε μπερδέψει λίγο τα παιχνίδια οι κόκκινοι», ανέφερε αρχικά ο Μιχάλης Σηφάκης στο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης 13 Ιανουαρίου.

«Δεν μπορώ να καταλάβω, πώς γίνεται να πας σε ένα παιχνίδι που λέγεται Survivor και να μην είσαι έτοιμος να ψηφίσεις την πρώτη βδομάδα; Αν δεν είσαι έτοιμος να ψηφίσεις, να μη φας, να κοιμηθείς στο σανίδι, κάτσε σπίτι σου. Οι κανόνες υπάρχουν και το παιχνίδι είναι πολλά χρόνια τώρα στην τηλεόραση. Είναι κλισέ να λες, δεν είμαι έτοιμος, δεν ξέρω, δεν γνωριστήκαμε. Παιδιά, είναι Survivor. Όποιος δεν είναι έτοιμος ας μην ερχότανε», σημείωσε ο Μιχάλης Σηφάκης για τη συμπεριφορά του Gio Kay.

Λιανός σε Gio: «Φοβάμαι να σε ρωτήσω, έχουμε ένα μικρό beef από χθες βράδυ»

«Σκέφτομαι πολλά πράγματα να σε ρωτήσω. Φοβάμαι να σε ρωτήσω, έχουμε ένα μικρό beef από χθες το βράδυ. Θέλω να μου πεις, έχουμε κάτι; Έλα να κάνουμε μια αγκαλίτσα πρώτα και να μου πεις πώς είναι η ψυχολογία σου», ανέφερε ο Γιώργος Λιανός κάνοντας μια αγκαλιά στον Gio Kay.