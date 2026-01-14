Οι Επαρχιώτες επιβεβαίωσαν την κυριαρχία τους στο Survivor στο επεισόδιο που προβλήθηκε την Τρίτη στον ΣΚΑΪ, επικρατώντας με 10-7 και κερδίζοντας και τον τρίτο αγώνα ασυλίας, ολοκληρώνοντας έτσι με 3/3 την πρώτη εβδομάδα. Ο Σταύρος Φλώρος και ο Γιάννης Στίνης ήταν οι τελευταίοι που χτύπησαν στο run, με τους Επαρχιώτες να πανηγυρίζουν για τη νίκη, ενώ οι Αθηναίοι έμειναν να περιμένουν ποιος θα είναι ο πρώτος παίκτης που θα αποχωρήσει από το παιχνίδι. Όπως είπε ο Γιώργος Λιανός: «Αυτή την πρώτη εβδομάδα του Survivor θα αποχωρήσει κάποιος από την ομάδα των Αθηναίων», ενώ οι παίκτες σχημάτισαν ημικύκλιο προσπαθώντας να οργανωθούν πριν το σύνθημα.

Στο Συμβούλιο του αποψινού επεισοδίου, η κάλπη έβγαλε το τρίτο όνομα των Αθηναίων προς αποχώρηση. Μαζί με τη Σταυρούλα Ποτήρη και τον Gio Καραντώνη, υποψήφια βρέθηκε και η Κέλλυ Μποφίλιου, συγκεντρώνοντας τις περισσότερες ψήφους. Ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε: «Τρίτη για την Κέλλυ Μποφίλιου. Τετάρτη ψήφος για την Κέλλυ Μποφίλιου.

Το αποτέλεσμα έχει κριθεί ήδη» και ενημέρωσε για την έναρξη της διαδικασίας: «Επίσημα ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους τρεις υποψήφιους: τη Σταυρούλα Ποτήρη, τον Τζίο Καραντώνη και την Κέλλυ Μποφίλιου. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει ακριβώς μία ώρα». Σύμφωνα με τον παρουσιαστή, ο παίκτης ή η παίκτρια που θα πάρει τις περισσότερες ψήφους από το κοινό θα αποφύγει τη μονομαχία, ενώ οι άλλοι δύο θα αγωνιστούν για την παραμονή τους.

Η ένταση στο στρατόπεδο των Αθηναίων κορυφώθηκε με αφορμή την υποψηφιότητα του Gio Kay. Ο Μιχάλης Σηφάκης πήρε ανοιχτά θέση υπέρ του, χαρακτηρίζοντάς τον «δυνατό παίκτη» και αφήνοντας να εννοηθεί ότι κάποιοι θέλουν να τον δουν εκτός παιχνιδιού για αγωνιστικούς λόγους. Σε ερώτηση του Γιώργου Λιανού σχετικά με το αν κάποιοι επιχειρούν να αποδυναμώσουν την ομάδα, απάντησε: «Δεν υπονοώ. Το λέω ευθέως. Το παιχνίδι αυτό είναι Survivor. Για να επιβιώσεις θες δυνατή ομάδα. Με την κίνηση αυτή, τη θυσία του Gio, δεν βοηθιέται η ομάδα.

Για μένα ο Gio είναι δυνατός παίκτης, στον στόχο είναι πολύ καλός, μόλις χάσει μερικά κιλά θα είναι και πιο γρήγορος, και πιστεύω ότι η κίνηση που έκανε δεν ήταν σωστή. Και αυτομάτως όταν είναι τρεις κόκκινοι έχει πλεονέκτημα. Αυτό. Τώρα αν τα λένε τα παιδιά με άλλα λόγια… It’s okay».

Ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, σχολιάζοντας τον τρίτο αγώνα ασυλίας, τόνισε τη στρατηγική διάσταση του παιχνιδιού. Ο 29χρονος αθλητικογράφος υποστήριξε ότι ο Μιχάλης Σηφάκης «μονολογεί» στην άλλη πλευρά, «πετάει σπόντες» και προσπαθεί να επηρεάσει ψυχολογικά τους αντιπάλους:«Στην μπλε ομάδα μιλάει μόνο ο Μιχάλης. Το πάει τέρμα μονόλογο, γιατί ξέρει ότι μπορεί να το κάνει καλά. Πετάει τις σπόντες του, λέει τις παπάτζες του, “α, κάνετε αυτό, έχετε κενάκια, έχετε δεν ξέρω κι εγώ τι. Ο ένας φοράει στο δεξί την μπαντάνα, ο άλλος στ’ αριστερό, άρα δεν έχετε καλή χημεία”. Θα πει πολλά τέτοια μέχρι το τέλος. Το ‘πα και στα παιδιά. Μην ψαρώνετε και να κερδίσουμε. Στον τρίτο αγώνα θα συνεχίσει να το κάνει αυτό το πράγμα. Οπότε δεν πρέπει να ψαρώνουμε».

Και πρόσθεσε: «Αν δεν κερδίσουμε σήμερα, έχουμε καταστραφεί. Έχουμε κάνει ένα πλάνο με τον Gio, να βγαίνει υποψήφιος για συγκεκριμένο λόγο, έχουμε κάνει ένα πλάνο το πώς θα βγει, τι θα γίνει μετά και όλο αυτό το πλάνο λειτουργεί απόλυτα, αν κερδίσουμε σήμερα. Αν δεν κερδίσουμε σήμερα, όχι απλά δεν λειτουργεί, σε στέλνει σπίτι».

Στο ίδιο επεισόδιο, ο Γιώργος Λιανός κάλεσε τον Gio στο βήμα, μία μέρα μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του: «Σκέφτομαι πολλά πράγματα να σε ρωτήσω, φοβάμαι να σε ρωτήσω, έχουμε ένα μικρό beef από χθες βράδυ», είπε, πριν ζητήσει «να κάνουμε μια αγκαλίτσα πρώτα».

Ο Gio απάντησε για την ψυχολογία του: «I tell you what OG… πρέπει να πάρεις το ρίσκο για το μπισκότο. Εμείς ήρθαμε εδώ να γράψουμε ιστορία, να κάνουμε κάτι πάρα πολύ δυνατό και δεν θα αφήσουμε την ιστορία να είναι γραμμένο για τους Επαρχιώτες. Αυτό. Σήμερα ερχόμαστε εδώ, θα πάρουμε τη νίκη και θα δουλέψουνε όλα αυτά που έχουμε σχεδιάσει».

Ο παρουσιαστής σχολίασε: «Αν δεν ρισκάρεις, πώς θα κερδίσεις; Καταλαβαίνω ακριβώς τι λες».

Ο Σταύρος Φλώρος δεν δίστασε να εκφράσει την κριτική του προς τον Gio, χαρακτηρίζοντάς τον το «σόου» του παιχνιδιού: «Γενικά ο Gio είναι το σόου το αυτό. Εγώ που τον ξέρω και σαν νεολαία, γιατί αυτό είναι το κοινό του, η νεολαία πιο πολύ… δεν μπορώ να τον πάρω σοβαρά σαν άνθρωπο. Ξέρω ότι αυτό που κάνει για να γίνει γνωστός… δεν μπορώ να του δώσω το respect. Ουσιαστικά γίνεται ρεζίλι για να γίνει γνωστός. Γενικότερα υπάρχει μια φράση που λέει “σκυλί που γαβγίζει δεν δαγκώνει”. Οπότε… ακουμπάμε σε αυτή τη φράση και συνεχίζουμε κανονικά».