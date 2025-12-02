Απόψε στη σειρά του Alpha, «Άγιος Έρωτας», η Χλόη και ο πατήρ Νικόλαος φεύγουν για τη Βόνιτσα, αναζητώντας τα ίχνη της μικρής Ελευθερίας. Η Χριστίνα μαθαίνει ότι ο Μαρκόπουλος είναι στη φυλακή. Εκεί, αντιμετωπίζει ήδη κινδύνους.

Τι θα δούμε απόψε:

Η Χλόη, απελπισμένη μετά την εξαφάνιση της μικρής Ελευθερίας, ζητά τη βοήθεια του πατρός Νικόλαου. Εκείνος της προτείνει να τη συνοδεύσει στη Βόνιτσα για να αναζητήσουν το παιδί, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Πέτρου, που κατηγορεί τη Χλόη πως χρησιμοποιεί την κατάσταση για να ξαναπλησιάσει τον πατέρα Νικόλαο. Η Δέσποινα, στο μεταξύ, αναζητά απαντήσεις από τον Θόδωρο για τις αντιφάσεις που έχει ανακαλύψει στην ιστορία του. Την ίδια ώρα, ο Παύλος έρχεται αντιμέτωπος με τις δυσκολίες της φυλακής, καθώς κινδυνεύει από τους συγκρατούμενούς του. Κι ενώ ο Βεργάδης παζαρεύει με τον διευθυντή των φυλακών για να του εξασφαλίσει προνομιακή μεταχείριση, η Σοφία, προκειμένου να βοηθήσει τον πατέρα της, αποδέχεται την προτροπή του να επηρεάσει τη Θάλεια. Ο Αργύρης, αν και επιμένει να αφήσουν την υπόθεση της Ελευθερίας στη χωροφυλακή, τελικά συναινεί στο σχέδιο της Χλόης και του πατρός Νικόλαου να αποσπάσουν πληροφορίες από τη Φιλιώ. Κι ενώ οι δύο τελευταίοι φτάνουν στη Βόνιτσα, πίσω στη Στέρνα η Δέσποινα αποφασίζει να εκδικηθεί τη Δώρα για τον φόνο του Γεράσιμου, ενώ ο Παύλος αντιμετωπίζει κι εκείνος έναν θανάσιμο κίνδυνο.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Δανάη Παππά, Δημήτρης Παπανικολάου, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιάννης Τσορτέκης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Γιώργος Καραμίχος, Γιούλικα Σκαφιδά, Μαρίνα Ψάλτη, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Ηρώ Μουκίου, Γιάννης Εγγλέζος, Ελευθερία Πάλλα, Μιχάλης Πανάδης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Μαρία Κατσανδρή, Γιάννης Σίντος, Γιούλη Γεωργακοπούλου, Τζένη Καζάκου, Ντίνος Παπαγεωργίου, Αντιγόνη Μακρή, Ηρώ Πεκτέση

«Άγιος έρωτας», Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.