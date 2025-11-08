Ο αγώνας Περιστέρι – Παναθηναϊκός για το πρωτάθλημα της Stoiximan Basket League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων το Σάββατο (8/11).

Οι «πράσινοι», οι οποίοι έχουν σημαντικά προβλήματα με τους τραυματισμούς, αφήνουν για λίγο στην άκρη τη Euroleague και επικεντρώνονται στη Stoiximan Basket League και στο εκτός έδρας παιχνίδι με το Περιστέρι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

11:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός Α1 Basketball League Γυναικών

12:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

12:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

13:30 Novasports 6HD Hellenic Championship

14:00 Action 24 Ηρακλής – ΠΑΣ Γιάννινα Super League 2

14:05 COSMOTE SPORT 5 HD Moto-E World Championship 2025 Πορτογαλία (1ος Αγώνας)

14:30 Novasports Premier League Τότεναμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπλάκμπερν – Ντέρμπι Sky Bet EFL Championship

15:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ

15:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Αλαβές La Liga

15:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

15:50 COSMOTE SPORT 9 HD Νέομ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League

16:00 COSMOTE SPORT 4 HD Λέτσε – Ελλάς Βερόνα Serie A

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι – Παναθηναϊκός Basket League

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κόμο – Κάλιαρι Serie A

16:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Βραζιλίας, Sprint Μηχανοκίνητα

16:30 Novasports Extra 1 Χόφενχαϊμ – Λειψία Bundesliga

16:30 Novasports 4HD Λεβερκούζεν – Χάιντενχαϊμ Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Ουνιόν Βερολίνου – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga

16:30 Novasports 2HD Αμβούργο – Ντόρτμουντ Bundesliga

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας 2025 Αγώνας Δρόμου 5χλμ

16:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Tissot Sprint)

17:00 Novasports Premier League Έβερτον – Φούλαμ Premier League

17:00 Novasports Start Γουέστ Χαμ – Μπέρνλι Premier League

17:00 Novasports 6HD Νόβακ Τζόκοβιτς-Λορέντζο Μουζέτι Hellenic Championship Τελικός

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Στόουκ – Κόβεντρι Sky Bet EFL Championship

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet Super League

17:15 Novasports 1HD Σεβίλλη – Οσασούνα La Liga

17:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 2025 Μετς

18:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ

18:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto-E World Championship 2025 Πορτογαλία

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – Μαρούσι Basket League

19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μίντεν – Μέλσουνγκεν DAIKIN Bundesliga

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Γιουβέντους – Τορίνο Serie A

19:30 Novasports Premier League Σάντερλαντ – Άρσεναλ Premier League

19:30 Novasports Prime Ατλέτικο Μαδρίτης – Λεβάντε La Liga EA Sports 2025/26

19:30 Novasports 3HD Γκλάντμπαχ – Κολωνία Bundesliga

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Τόφας – Μπούρσασπορ Turkish Basketball Super League

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Ίτιχαντ – Αλ Αχλί Roshn Saudi League

19:45 COSMOTE SPORT 1 HD Σεντ Μίρεν – Χιμπέρνιαν Scottish Premiership

20:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Βραζιλίας, Qualifying Μηχανοκίνητα

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Μίλων Volley League Ανδρών

21:30 Novasports Start Καϊζερσλάουτερν – Χέρτα Βερολίνου Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Πάρμα – Μίλαν Serie A

22:00 Novasports Premier League Τσέλσι – Γουλβς Premier League 2025/26

22:00 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Βιγιαρεάλ La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Σάντα Κλάρα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal