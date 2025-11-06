Το διάσημο τηλεοπτικό εστιατόριο, που έχει κερδίσει το κοινό σε 19 χώρες παγκοσμίως, ανοίγει ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα. Ανανεωμένο και γεμάτο νέες ευκαιρίες για αγάπη, το First Dates έρχεται για να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates κάθε Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή!

Τι θα δούμε απόψε, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου στις 21:00 στο First Dates

Στο First Dates, κάθε βραδιά είναι μια νέα ευκαιρία για αγάπη, χημεία και αυθόρμητες στιγμές και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πως θα εξελιχθεί! Η Ζεν, μέσα σε ένα εστιατόριο γεμάτο προσμονή και ρομαντισμό, υποδέχεται νέα ζευγάρια που έρχονται με έναν κοινό σκοπό: να δώσουν μια ευκαιρία στον έρωτα, όσο απρόβλεπτος κι αν είναι!

Ο Νίκος έρχεται στο εστιατόριο του έρωτα με παιχνιδιάρικη διάθεση και έτοιμος να γνωρίσει, να γελάσει, να φλερτάρει, να πει μαντινάδες και ίσως λίγα παραπάνω ανέκδοτα απ’ όσα επιτρέπονται σε ένα ραντεβού. Για καλή του τύχη, η γλυκιά Φλώρα έχει έρθει με ανάλογη διάθεση, καθώς θέλει να ζήσει μια νέα εμπειρία και νιώθει έτοιμη για ό,τι της επιφυλάσσει η μοίρα του First Dates!

Η 19χρονη Έμιλυ ψάχνει ένα αγόρι που θα την κάνει να χαμογελά και θα χαίρεται μαζί του μια υγιή σχέση, μακριά από την τοξικότητα. Ο Σίμος δηλώνει πως δεν ζηλεύει και θέλει να γνωρίσει μια ανεξάρτητη κοπέλα, με όρεξη για περιπέτεια! Θα μπορέσει να το αποδείξει όταν η Έμιλυ κάνει μια αναπάντεχη αποκάλυψη για την προσωπικότητά της ή μήπως, τελικά, δεν είναι έτοιμος να ζήσει έναν περιπετειώδη έρωτα χωρίς προκαταλήψεις;

Η Επιστήμη, με τα μωβ μαλλιά της, τα τατουάζ και την παιδική της αύρα, αποδεικνύει πως το σπάνιο όνομά της είναι το λιγότερο ενδιαφέρον στοιχείο πάνω της. Ο Θανάσης, ήρεμος και ελεύθερος από επιλογή, αναζητά κι εκείνος τον έρωτα και όταν οι δυο τους συναντιούνται, ο χρόνος μοιάζει απλά να σταματά!

Ένα επεισόδιο που θυμίζει πως ο έρωτας έχει πολλούς τρόπους να φανερωθεί κι ακόμα περισσότερους να μας εκπλήξει!

Δείτε εδώ το trailer του First Dates – Πέμπτη 6/11:

Δείτε εδώ απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο του First Dates, που προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star – Πέμπτη 6/11:

Στο First Dates δεν υπάρχουν προκαταλήψεις και στερεότυπα. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες που αναζητούν την αγάπη ή τη συντροφικότητα, συναντιούνται σε ένα όμορφο, γεμάτο ζεστασιά εστιατόριο, έτοιμο να φιλοξενήσει ραντεβού ανθρώπων που δεν γνωρίζονται, αλλά που έχουν πολύ σοβαρές πιθανότητες να ταιριάξουν απόλυτα μεταξύ τους.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, γεμάτη ενθουσιασμό, υποδέχεται όλους τους singles που αναζητούν την αγάπη και την μαγεία του πρώτου ραντεβού. Αληθινά, αυθόρμητα, με ευγένεια και χιούμορ. Η Ζεν, ως αιώνια ρομαντική, ενθαρρύνει τους daters να δώσουν μια ευκαιρία στο άγνωστο και να αφεθούν στο φλερτ!

Ο Τάσος, από την μπάρα, «σπάει» τον πάγο με μοναδικά κοκτέιλ και πολύτιμες συμβουλές, ενώ ο Στρατής και η Γεωργία στο σερβίρισμα ολοκληρώνουν την ομάδα του First Dates με το χαμόγελό τους, βοηθώντας τα ζευγάρια να περάσουν μια αξέχαστη βραδιά.

Στο τέλος της βραδιάς όλα είναι ανοιχτά! Μπορεί να θελήσουν να ξαναβρεθούν. Μπορεί να μη γίνει το «κλικ» και να χωριστούν έχοντας περάσει ένα όμορφο βράδυ. Μπορεί, όμως, και να βρουν τον έρωτα της ζωής τους!

Όπως ακριβώς και στην πραγματική ζωή!

Γιατί στο First Dates όλα μπορεί να ξεκινήσουν με μία και μόνο ματιά!

Ζεστή ατμόσφαιρα, φιλικό προσωπικό, ποιοτικό φαγητό και ξεχωριστή παρέα δημιουργούν τη μοναδική εμπειρία του First Dates. Ανάμεσα στους singles που «κλείνουν τραπέζι» στο εστιατόριο, επιλέγουμε για σένα την πιο ταιριαστή παρέα, βασισμένοι στα στοιχεία που εσύ θα δώσεις.

Το πιο συναρπαστικό εστιατόριο για singles επιστρέφει στο Star και το ρομαντικό ταξίδι του αληθινού φλερτ ξεκινά ξανά! Γιατί όπως λέει και η Ζεν «ερωτευτείτε, ρισκάρετε στον έρωτα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις!».

First Dates – ο πιο διασκεδαστικός τρόπος για νέες γνωριμίες, όλες τις εποχές!

