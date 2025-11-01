Τη δική της τύχη στη σκηνή του The Voice θέλησε να κυνηγήσει η Μαίρη, το βράδυ του Σαββάτου, όπως είδαμε στο νέο επεισόδιο του μουσικού τάκλεντ σόου που ήρθε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες μέσα από το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Αφού ερμήνευσε το κομμάτι “Μικρά βεγγαλικά” του Κώστα Τζάνου και του Φίλιππου Πλιάτσικα, λοιπόν, η νεαρή διαγωνιζόμενη έμελλε να μάθει πως θα συνεχίσει το ταξίδι με την ομάδα του Χρήστου Μάστορα. Κι αυτό μιας και ήταν ο μόνος που “γύρισε” την καρέκλα του.

Μάλιστα, η Μαίρη δεν δίστασε να εκφράσει ανοιχτά την γοητεία που δέχθηκε από τον νεαρό ερμηνευτή και coach του The Voice όταν εκείνος βρέθηκε πλάι της στη σκηνή. “Είσαι πολύ ωραίος από κοντά” είπε χαρακτηριστικά στον Χρήστο Μάστορα για να υπάρξουν τα αναμενόμενα επιφωνήματα από τους υπόλοιπους coaches.

“Του αρέσει! Πες του τέτοια, πες του! Του αρέσει” προέτρεψε, δε, ο Γιώργος Μαζωνάκης την διαγωνιζόμενη του The Voice για να παραδεχθεί, με χιούμορ, ο Χρήστος Μάστορας πως “μου κόπηκε η μιλιά. Δεν μπορώ, με τα κοπλιμέντα δεν το έχω καθόλου. Αλήθεια δηλαδή”.