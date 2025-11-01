Έπειτα από ένα κενό έξι ετών, η αγαπημένη σειρά «Το Σόι σου» έκανε δυναμική επανεμφάνιση στη μικρή οθόνη, προκαλώντας κύμα χαράς και ενθουσιασμού στους τηλεθεατές.
Οι γνωστές οικογένειες «Χαμπέα» και «Τριανταφύλλου» επανενώθηκαν τηλεοπτικά, προσφέροντας και πάλι στο κοινό τους νέες ιστορίες γεμάτες χιούμορ, συγκίνηση και γνώριμες στιγμές καθημερινής τρέλας.
Με την έναρξη του πρώτου επεισοδίου του φρέσκου κύκλου, το βράδυ της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου στον ALPHA, τα social media – και ειδικά το Χ – κατακλύστηκαν από θετικά σχόλια και αντιδράσεις. Χαρακτηριστικές φράσεις όπως «Σαν να μην πέρασε μια μέρα», «Σας ευχαριστούμε όρθιοι που επιστρέψατε», «Σαν το παλιό καλό κρασί», «Όλοι τους επέστρεψαν στους ρόλους τους σαν να μην τους άφησαν ούτε μια μέρα» αποτύπωσαν το έντονο συναίσθημα επανασύνδεσης με το τηλεοπτικό παρελθόν.
Ορισμένοι θεατές χαρακτήρισαν την επιστροφή της σειράς ως την πιο επιτυχημένη ανάμεσα στις τηλεοπτικές επανεκκινήσεις των τελευταίων ετών, ενώ δεν έλειψαν και εκείνοι που δήλωσαν ενθουσιασμένοι για το επόμενο επεισόδιο, το οποίο θα μεταδοθεί την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου στις 20:00.
Εμείς σας ευχαριστούμε όρθιοι που επιστρέψατε, για να μας χαρίσετε απλόχερα το γέλιο, που τόσο έχουμε ανάγκη ❤️🫶.#tosoisou pic.twitter.com/kaz8wTfri1— ♑DimitraAntonia📺❤️🎬 (@DimitraAntonia7) October 31, 2025
Τελικά δεν χρειάστηκε καν να έρθει το επόμενο επεισόδιο. Λίγα γυρίσματα-σκηνές μετά και η χημεία των ηθοποιών είναι και πάλι εδώ. Παλιό καλό σόι σαν το παλιό καλό κρασί. #tosoisou pic.twitter.com/MhdPFWEUvw— Μεγαλόστομος (@megalostomos) October 31, 2025
Εντάξει, η καλύτερη επιστροφή σειράς 🤌— 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐲𝐥𝐨𝐯𝐞𝐫 🌅📸 (@jimandr2) October 31, 2025
Επόμενη Παρασκευή αργείς;🥹 #tosoisou pic.twitter.com/edssTk8khQ
Μετά από 6 χρόνια αποχής το #tosoisou επιστρέφει για να μας χαρίσει γέλιο αλλά κυρίως συγκίνηση που θα δούμε ξανά τους σουρεαλ χαρακτήρες του πως μεγάλωσαν,ωριμασαν (όχι όλοι)και να μας θύμισει τι πάει να πει οικογένεια 👏— Ελληνικές σειρές (@EllenikesSeires) October 31, 2025
Ένα είναι το σίγουρο ΩΡΑΙΑ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ pic.twitter.com/tdbi9g5nEK
welcome back diva #tosoisou pic.twitter.com/OmeHY2aT1k— iratus (@iratuselordi) October 31, 2025