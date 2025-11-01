Έπειτα από ένα κενό έξι ετών, η αγαπημένη σειρά «Το Σόι σου» έκανε δυναμική επανεμφάνιση στη μικρή οθόνη, προκαλώντας κύμα χαράς και ενθουσιασμού στους τηλεθεατές.

Οι γνωστές οικογένειες «Χαμπέα» και «Τριανταφύλλου» επανενώθηκαν τηλεοπτικά, προσφέροντας και πάλι στο κοινό τους νέες ιστορίες γεμάτες χιούμορ, συγκίνηση και γνώριμες στιγμές καθημερινής τρέλας.

Με την έναρξη του πρώτου επεισοδίου του φρέσκου κύκλου, το βράδυ της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου στον ALPHA, τα social media – και ειδικά το Χ – κατακλύστηκαν από θετικά σχόλια και αντιδράσεις. Χαρακτηριστικές φράσεις όπως «Σαν να μην πέρασε μια μέρα», «Σας ευχαριστούμε όρθιοι που επιστρέψατε», «Σαν το παλιό καλό κρασί», «Όλοι τους επέστρεψαν στους ρόλους τους σαν να μην τους άφησαν ούτε μια μέρα» αποτύπωσαν το έντονο συναίσθημα επανασύνδεσης με το τηλεοπτικό παρελθόν.

Ορισμένοι θεατές χαρακτήρισαν την επιστροφή της σειράς ως την πιο επιτυχημένη ανάμεσα στις τηλεοπτικές επανεκκινήσεις των τελευταίων ετών, ενώ δεν έλειψαν και εκείνοι που δήλωσαν ενθουσιασμένοι για το επόμενο επεισόδιο, το οποίο θα μεταδοθεί την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου στις 20:00.

Εμείς σας ευχαριστούμε όρθιοι που επιστρέψατε, για να μας χαρίσετε απλόχερα το γέλιο, που τόσο έχουμε ανάγκη ❤️🫶.#tosoisou pic.twitter.com/kaz8wTfri1 — ♑DimitraAntonia📺❤️🎬 (@DimitraAntonia7) October 31, 2025

Τελικά δεν χρειάστηκε καν να έρθει το επόμενο επεισόδιο. Λίγα γυρίσματα-σκηνές μετά και η χημεία των ηθοποιών είναι και πάλι εδώ. Παλιό καλό σόι σαν το παλιό καλό κρασί. #tosoisou pic.twitter.com/MhdPFWEUvw — Μεγαλόστομος (@megalostomos) October 31, 2025