Ημέρα ντέρμπι η σημερινή με το Ολυμπιακός – ΑΕΚ στη Super League και το Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα για τη La Liga να προσελκύουν το ενδιαφέρουν στις αθλητικές μεταδόσεις.

Αναλυτικά, ό,τι «παίζει» σήμερα στην TV:

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μύκονος – Ολυμπιακός GBL

13:15 Novasports 2 Τβέντε – Άγιαξ Eredivisie

13:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μούρθια – Μπασκόνια ACB Liga Endesa

13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Τορίνο – Τζένοα Serie A

14:00 Action 24 Πανιώνιος – Καλαμάτα Super League 2

14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Χαρτς – Σέλτικ Scottish Premiership

14:30 Novasports Start Καϊζερσλάουτερν – Νυρεμβέργη Bundesliga 2

14:30 COSMOTE SPORT 9 HD Τραμπζονσπόρ – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη

15:00 Novasports 1 Μαγιόρκα – Λεβάντε La Liga

15:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ – Προμηθέας GBL

15:30 Novasports 6 Φέγενορντ – Αϊντχόφεν Eredivisie

16:00 Novasports Prime Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας Premier League

16:00 Novasports 4 Μπόρνμουθ – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ελλάς Βερόνα – Κάλιαρι Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σασουόλο – Ρόμα Serie A

16:00 Novasports 5 Γουλβς – Μπέρνλι Premier League

16:30 Novasports 3 Λεβερκούζεν – Φράιμπουργκ Bundesliga

16:30 COSMOTE SPORT 5 HD Αμπερντίν – Χιμπέρνιαν Scottish Premiership

16:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Βασιλεία

17:00 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι Premier League

17:00 Novasports 2 Λεβαδειακός – Άρης Super League

17:15 Novasports 1 Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα La Liga

17:30 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Αστέρας Aktor Super League

17:45 Novasports Start Άλκμααρ – Ουτρέχτη Eredivisie

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΑΝΟ Γλυφάδας Πόλο Α1 Ανδρών

18:30 Novasports Premier League Έβερτον – Τότεναμ Premier League

18:30 Novasports 4 Στουτγκάρδη – Μάιντς Bundesliga

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ανόρθωση – Άρης Λεμεσού Cyprus League

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Μπολόνια Serie A

19:30 Novasports 1 Οσασούνα – Θέλτα La Liga

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άρης – ΠΑΟΚ Α1 Γυναικών Volley League

19:30 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Βόλος Super League

20:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Μεξικό, αγώνας

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μανρέσα ACB Liga Endesa

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Βίρτους Μπολόνια – Σάσαρι Lega Basket Serie A

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD Τοντέλα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – ΑΕΚ Super League

21:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ντιτρόιτ Πίστονς – Μπόστον Σέλτικς NBA

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Γιουβέντους Serie A

22:00 Novasports 1 Βαγιεκάνο – Αλαβές La Liga

22:00 Novasports Start Ντερπορίβο Λα Κορούνια – Βαγιαδολίδ La Liga 2

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Κάζα Πία Liga Portugal