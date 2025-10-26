Ημέρα ντέρμπι η σημερινή με το Ολυμπιακός – ΑΕΚ στη Super League και το Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα για τη La Liga να προσελκύουν το ενδιαφέρουν στις αθλητικές μεταδόσεις.
Αναλυτικά, ό,τι «παίζει» σήμερα στην TV:
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μύκονος – Ολυμπιακός GBL
13:15 Novasports 2 Τβέντε – Άγιαξ Eredivisie
13:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μούρθια – Μπασκόνια ACB Liga Endesa
13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Τορίνο – Τζένοα Serie A
14:00 Action 24 Πανιώνιος – Καλαμάτα Super League 2
14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Χαρτς – Σέλτικ Scottish Premiership
14:30 Novasports Start Καϊζερσλάουτερν – Νυρεμβέργη Bundesliga 2
14:30 COSMOTE SPORT 9 HD Τραμπζονσπόρ – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League
15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη
15:00 Novasports 1 Μαγιόρκα – Λεβάντε La Liga
15:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ – Προμηθέας GBL
15:30 Novasports 6 Φέγενορντ – Αϊντχόφεν Eredivisie
16:00 Novasports Prime Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας Premier League
16:00 Novasports 4 Μπόρνμουθ – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ελλάς Βερόνα – Κάλιαρι Serie A
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σασουόλο – Ρόμα Serie A
16:00 Novasports 5 Γουλβς – Μπέρνλι Premier League
16:30 Novasports 3 Λεβερκούζεν – Φράιμπουργκ Bundesliga
16:30 COSMOTE SPORT 5 HD Αμπερντίν – Χιμπέρνιαν Scottish Premiership
16:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Βασιλεία
17:00 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι Premier League
17:00 Novasports 2 Λεβαδειακός – Άρης Super League
17:15 Novasports 1 Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα La Liga
17:30 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Αστέρας Aktor Super League
17:45 Novasports Start Άλκμααρ – Ουτρέχτη Eredivisie
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΑΝΟ Γλυφάδας Πόλο Α1 Ανδρών
18:30 Novasports Premier League Έβερτον – Τότεναμ Premier League
18:30 Novasports 4 Στουτγκάρδη – Μάιντς Bundesliga
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ανόρθωση – Άρης Λεμεσού Cyprus League
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Μπολόνια Serie A
19:30 Novasports 1 Οσασούνα – Θέλτα La Liga
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άρης – ΠΑΟΚ Α1 Γυναικών Volley League
19:30 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Βόλος Super League
20:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Μεξικό, αγώνας
20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μανρέσα ACB Liga Endesa
20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Βίρτους Μπολόνια – Σάσαρι Lega Basket Serie A
20:00 COSMOTE SPORT 6 HD Τοντέλα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal
21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – ΑΕΚ Super League
21:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ντιτρόιτ Πίστονς – Μπόστον Σέλτικς NBA
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Γιουβέντους Serie A
22:00 Novasports 1 Βαγιεκάνο – Αλαβές La Liga
22:00 Novasports Start Ντερπορίβο Λα Κορούνια – Βαγιαδολίδ La Liga 2
22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Κάζα Πία Liga Portugal