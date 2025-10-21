Μετά από μια δεκαετία σιωπής, η Κάθριν Μπίγκελοου επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο -αυτή τη φορά στο στο Netflix– με το A House of Dynamite, ένα πολιτικό θρίλερ που εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο και κρατά τον θεατή κυριολεκτικά με κομμένη την ανάσα.

Η σκηνοθέτις που μας χάρισε τα The Hurt Locker και Zero Dark Thirty στήνει ξανά έναν κόσμο στα πρόθυρα της καταστροφής, αυτή τη φορά μέσα από ένα ρεαλιστικό σενάριο πυρηνικού εφιάλτη, όπου το κάθε λεπτό είναι και μια ανάσα πιο κοντά στο τέλος. Με την κάμερά της να αιχμαλωτίζει τον παλμό της εξουσίας και τον φόβο της ευθύνης, η Μπίγκελοου θυμίζει γιατί παραμένει μια από τις πιο τολμηρές και πολιτικά οξυδερκείς δημιουργούς του σύγχρονου σινεμά.

Τι θα δείτε στην ταινία

Το σενάριο του βετεράνου των τηλεοπτικών ειδήσεων Νόα Όπενχαϊμ -ο οποίος συνυπογράφει και το θρίλερ του Netflix Zero Day για την κυβερνοεπίθεση στο Λευκό Οίκο- παρουσιάζει τρεις αλληλεπικαλυπτόμενες οπτικές ενός εφιάλτη που ξετυλίγεται βήμα προς βήμα.

Κάθε ιστορία ξεκινά από το ίδιο σημείο: ένα φαινομενικά ήρεμο πρωινό στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, όταν η Στρατηγική Διοίκηση των ΗΠΑ διακόπτεται από ένα απρόσμενο σήμα στο ραντάρ. Ένα πυρηνικό όπλο έχει εκτοξευθεί πάνω από τον Ειρηνικό. Είναι απλώς ακόμη μια δοκιμή της Βόρειας Κορέας; Μια ενέργεια κάποιου απείθαρχου κυβερνήτη υποβρυχίου; Ή μήπως η πρώτη πράξη του Αρμαγεδδώνα;

Μια αμυδρή ανησυχία μετατρέπεται σε ορατό φόβο για τον ναύαρχο Μαρκ Μίλερ (Τζέισον Κλαρκ), την πλοίαρχο Ολίβια Γουόκερ (Ρεμπέκα Φέργκιουσον) και την ομάδα στην αίθουσα επιχειρήσεων, όταν η πυρηνική βόμβα μπαίνει σε «υποτροχιακή» τροχιά, με πορεία που την φέρνει να χτυπήσει το Μεσοδυτικό σε 17 λεπτά. Στη βάση πυραυλικής άμυνας της Αλάσκας, ο ταγματάρχης Ντάνιελ Γκονζάλες (Άντονι Ράμος) περνά από την αγωνία της νοσταλγίας για την πατρίδα στην προσπάθεια να αποτρέψει δέκα εκατομμύρια θανάτους σε μια στιγμή.

Κατά τη διάρκεια της πιο σημαντικής τηλεδιάσκεψης Zoom στον κόσμο, ο Πρόεδρος (Idris Elba) και οι σύμβουλοί του προσπαθούν να αποφασίσουν αν θα ανταποδώσουν τα πυρά και, αν ναι, σε ποιον. Η Ρωσία και η Κίνα δεν απαντούν στο τηλέφωνο, ενώ οι αμερικανικοί δορυφόροι δεν κατάφεραν να εντοπίσουν το σημείο εκτόξευσης, πιθανώς λόγω κυβερνοεπίθεσης. Δισεκατομμύρια ζωές κρέμονται από μια κλωστή.

Τα πρώτα 40 λεπτά είναι αφόρητα τεταμένα. Η Φέργκιουσον ξεχωρίζει σε ένα ισχυρό καστ ως μια καλά εκπαιδευμένη επαγγελματίας που προσπαθεί να κρατήσει την ψυχραιμία της, ενώ οι ανώτεροι υπάλληλοι αρχίζουν να συνοδεύονται στο καταφύγιο του Λευκού Οίκου και ο σύζυγός της και το άρρωστο παιδί της παραμένουν απρόσιτοι κάπου στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με το Time Out, τα επόμενα δύο κεφάλαια επαναλαμβάνουν τα πάντα -αυτή τη φορά από την οπτική γωνία του διοικητή του πυρηνικού οπλοστασίου του Tracy Letts, του υπουργού Άμυνας του Jared Harris, της επικεφαλής της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης της Moses Ingram, του συμβούλου εθνικής ασφάλειας του Gabriel Basso, της αναλύτριας άμυνας της Greta Lee και, τέλος, του Προέδρου και του αξιωματικού του ναυτικού (Jonah Hauer-King).

Η Μπίγκελοου και ο διευθυντής φωτογραφίας της ταινίας «The Hurt Locker», Μπάρι Άκροϊντ, ανακαλύπτουν στιγμές αδυναμίας και φόβου, καθώς αυτοί οι άρτια εκπαιδευμένοι επαγγελματίες προσπαθούν να κατανοήσουν τι σημαίνει όλο αυτό για τις οικογένειές τους και τους συμπατριώτες τους. Όλοι έχουν προσομοιώσει αυτή την κατάσταση, αλλά κανείς δεν είναι πραγματικά προετοιμασμένος για αυτήν.

Και όταν ο Πρόεδρος λαμβάνει έναν φάκελο γεμάτο «επιλογές» για αντίποινα, μοιάζει σαν να του ζητούν να διαλέξει ένα εκλεκτό Μπορντό από μια λίστα κρασιών. Στο τέλος, θα μείνετε με την αίσθηση ότι ολόκληρη η ανθρωπότητα έχει χάσει κάθε ίχνος λογικής.