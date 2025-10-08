Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δέχτηκε να πάει καλεσμένος στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου και τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου στις 12 τη νύχτα θα εμφανιστεί στο «The 2Night Show» σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram του ΑΝΤ1 βλέπουμε πλάνα από τη συνάντηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποκαλεί τον παρουσιαστή «κύριε Γρηγόρη» και όπως εξομολογείται, θυμάται τον πατέρα του να βιάζεται να επιστρέψει σπίτι για να δει το «Πολύ την Κυριακή».