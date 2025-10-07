«Να μ’ αγαπάς», απόψε στις 20:00. Η Σοφία πιέζει τον Θεόφιλο για την πραγματοποίηση του σχεδίου της… Ο Λευτέρης και η Φωτεινή φτάνουν στο Ναύπλιο και κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην άγνωστη πόλη.

Καθώς πλησιάζει η στιγμή της επιστροφής του Ορφέα στο Βερολίνο, η Σοφία πιέζει όλο και περισσότερο τον Θεόφιλο στην πραγματοποίηση του σχεδίου τους. Μια βροχή οδηγεί στη συνάντηση Φωτεινής και Ορφέα. Ο Χάρης βρίσκεται αντιμέτωπος με μια ανήκουστη γι’ αυτόν πραγματικότητα. Η Εβίτα δε χάνει ευκαιρία να δείχνει την αντιπάθεια της στην Άννα, ενώ η Νικαίτη αρχίζει να οσμίζεται τη δολοπλοκία της Σοφίας. Τέλος, τα δίδυμα βρίσκονται μπροστά στην πόρτα των Καλλιγά αποφασισμένα να μάθουν την αλήθεια.

Ο Θεόφιλος προσπαθεί να πείσει τον Ορφέα να μην επιστρέψει στο Βερολίνο, προκειμένου να προχωρήσει άμεσα το σχέδιό του με τη Σοφία…

Ο Λευτέρης και η Φωτεινή φτάνουν στο Ναύπλιο αναζητώντας τη μητέρα τους και ο Ορφέας είναι αποφασισμένος να επιστρέψει στο Βερολίνο…

Καθημερινή δραματική σειρά παραγωγής 2025-2026

Σενάριο: Γιώργος Μακρής

Σκηνοθεσία: Γιωργος Παπαβασιλείου

Παίζουν: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάννα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στο ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Παραγωγή: Pedio Productions