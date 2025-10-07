Απόψε στη σειρά του Alpha, «Άγιος Έρωτας», η Χλόη βλέπει για πρώτη φορά τη φωτογραφία της μικρής της κόρης, ο Νικηφόρος βρίσκει το ημερολόγιο της Ολυμπίας στο σπίτι της, ενώ ο Κυριάκος νιώθει επιτέλους ότι πλησιάζει στο τέλος η δοκιμασία του.

Ο Αντρέας δίνει στον Νικηφόρο το γράμμα της Ολυμπίας, ζητώντας του να ερευνήσει ξανά την υπόθεση. Ο Νικηφόρος ψάχνει στο σπίτι της Ολυμπίας και βρίσκει το ημερολόγιό της μέσα στο οποίο αναφέρεται ο έρωτάς της για τον Παύλο. Παίρνει τα στοιχεία όλα στο σπίτι του για να τα μελετήσει εκεί, όμως ο Παύλος, που το πληροφορείται από τον Σωτήρη, ετοιμάζει διάρρηξη… Στη φυλακή, ο Αντρέας ενημερώνει τον Κυριάκο για τον θάνατο της Ολυμπίας και το γράμμα της, που ενοχοποιεί τον Παύλο και συνδέει το σφυρί του φόνου με εκείνον. Ο Κυριάκος γεμίζει ελπίδα, καθώς ο Αντρέας του υπόσχεται ότι σύντομα θα είναι ελεύθερος. Ο πατήρ Νικόλαος, μετά την αναπάντεχη επίσκεψη της Μαρίας, της αδελφής της Χρυσάνθης, δίνει στη Χλόη τη φωτογραφία της Ελευθερίας, μαζί με τον φάκελο με τις πληροφορίες για το πού βρίσκεται. Όταν όμως η Χλόη εκφράζει την επιθυμία να πάει στη Βόνιτσα με τον Αργύρη να τη βρουν, ο πατήρ Νικόλαος πατάει πόδι και απαιτεί να γίνει η επαφή με το παιδί με τον δικό του τρόπο. Την ίδια στιγμή, η μικρή Ελευθερία δείχνει να περνά ευχάριστα με τη θετή της μητέρα, την Πόπη…

«Άγιος έρωτας», Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.