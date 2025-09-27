Πιστός στο τηλεοπτικό του πόστο, όπου και “αγκαλιάστηκε” ιδιαίτερα την περσινή σεζόν, βρέθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης στην πρεμιέρα του The Voice όπως είδαμε το βράδυ του Σαββάτου στον ΣΚΑΪ.

Πλάι στους έτερους τρεις coaches του μουσικού τάλεντ σόου, δηλαδή την Έλενα Παπαρίζου, τον Χρήστο Μάστορα και τον Πάνο Μουζουράκη, ο λαϊκός τραγουδιστής εισήλθε στο πλατό με την καλύτερη δυνατή διάθεση προκειμένου να ανακαλύψει την καλύτερη φωνή της Ελλάδος.

Αξίζει να σημειωθεί, δε, πως κατά την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης κλήθηκε να πάρει θέση από τον Γιώργο Καπουτζίδη επικράτησε “πανδαιμόνιο” στο πλατό και το χειροκρότημα του κοινού είχε κατά πολύ μεγαλύτερη διάρκεια από κάθε άλλη είσοδο coach.

Αμέσως, μάλιστα, ο παρουσιαστής του τάλεντ σόου έκανε μια θερμή αγκαλιά στον καλλιτέχνη για να ακολουθήσει μια ακόμα μεγαλύτερη από τον Χρήστο Μάστορα και τον Πάνο Μουζουράκη. Αφού, λοιπόν, ο ηθοποιός και παρουσιαστής ζήτησε μια σύντομη αναφορά από τον καθένα για την περσινή σεζόν, έδωσε τον λόγο στον εκκεντρικό καλλιτέχνη και coach του μουσικού τάλεντ σόου του ΣΚΑΪ.\

“Γιώργο, εσύ έφτασες ένα βήμα πριν από τη νίκη. Είχατε μείνει οι δυο σας” επισήμανε αρχικά ο παρουσιαστής του The Voice, Γιώργος Καπουτζίδης για να ρίξει απρόσμενα με μιας το πρώτο… “γαλλικό” ο Γιώργος Μαζωνάκης με χαμόγελο στον αέρα του σόου.

“Φτου σου, ρε που…η! Θυμάμαι εσένα από πέρσι που είχες κάνει αυτόν τον φοβερό στίχο για όλους μας στο φινάλε” δήλωσε ο τραγουδιστής για να προχωρήσει η γνώριμη ροή του The Voice.