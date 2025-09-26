Η καινούργια σειρά του Alpha «Να με λες μαμά» έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου και από το πρώτο κιόλας επεισόδιο κατάφερε να κερδίσει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Η μικρή Ναυσικά Κόκοτα, μόλις 9 ετών, ενσάρκωσε την Ιωάννα, ένα κορίτσι που μεγαλώνει μέσα σε κακοποιητικό περιβάλλον από τη μητέρα και τον πατριό της, αγγίζοντας το κοινό με την αφοπλιστική ερμηνεία της.

Οι σκληρές σκηνές που προβλήθηκαν προκάλεσαν έντονη συγκίνηση, με πολλούς χρήστες στο Χ να σχολιάζουν ότι «ράγισαν οι καρδιές» τους και να αποθεώνουν τη μικρή πρωταγωνίστρια για την αλήθεια και την ωριμότητα που μετέφερε στην οθόνη.

Η υπόθεση της σειράς ακολουθεί την Ιωάννα, η οποία βρίσκει καταφύγιο στη στοργή της Ξένιας (Μαρίας Κίτσου), μιας γυναίκας που την αγκαλιάζει σαν δικό της παιδί και της προσφέρει αγάπη και ασφάλεια. Η χημεία της Μαρίας Κίτσου με τη νεαρή ηθοποιό εντυπωσίασε από την πρώτη στιγμή, ενώ ο Ιβάν Σβιτάιλο στον ρόλο του βίαιου συντρόφου της μητέρας κέρδισε τον τίτλο του πιο μισητού χαρακτήρα.

Στα social media, κάποιοι χαρακτήρισαν τη σειρά «τη μεγαλύτερη τηλεοπτική έκπληξη της χρονιάς», ενώ άλλοι στάθηκαν ιδιαίτερα στη συγκινητική σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στη Μαρία Κίτσου και τη Ναυσικά Κόκοτα.

Γενικά λέμε ναι στη μυθοπλασία, στις καλές σειρες,στις σύγχρονες. Συμφωνώ σε ολα. Μια τέτοια σειρα ομως ΔΕΝ ειναι μυθοπλασία. Και εχουμε αναγκη απο τέτοιες σειρες,να μιλάμε για την κακοποίηση. Να μαθαίνουμε. Να βοηθάμε. Να σωθεί και κανένα παιδι #NaMeLesMama — Το AlterEgo της Ντένης (@helluvahope) September 25, 2025

Η μάνα πέταξε στα σκουπίδια την ίδια της την κόρη για να την τιμωρήσει που ο γκόμενος της την έπεσε στην 7χρονη #namelesmama



Για γερά στομάχια pic.twitter.com/QSUuA8AnZJ — 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐾𝑜𝑚𝑖 🐵 (@MonkeyDKomi) September 25, 2025

Τι ηθοποιος η Μαρικα Κιτσου. Μεταμορφωνεται σε καθε ρολο απο την psycho ,σκοτεινη Πανδωρα στην γλυκια τρυφερη Ξενια που γινεται ασπιδα για ενα παιδι που κινδυνευει. Ειμαστε τυχεροι που εχουμε μια τετοια καλλιτεχνη στην οθονη μας. #NaMeLesMama pic.twitter.com/mwZP4SKwTz — τιφαση (@linou_maria) September 25, 2025

Ο Ιβάν Σβιτάιλο είναι και ο ίδιος μπαμπάς ενός μικρού αγοριού και είπε ότι ο ρόλος του Τόλη είναι ο,τι πιο δύσκολο έχει κληθεί να υποδυθεί μέχρι τώρα. Και είναι ανατριχιαστικός στο πως αποδίδει ένα κάθαρμα από αυτά που ζουν ανάμεσα μας με απίστευτη αληθοφάνεια #NaMeLesMama pic.twitter.com/ituauZTWaV — πλήττω (@plittaina) September 25, 2025

Ένα συγκινητικό ταξίδι προς την ελευθερία ανάμεσα σε ένα παιδί & την μάνα της καρδιάς του 🥹❤️‍🩹#NaMeLesMama pic.twitter.com/SXvbTdJwmN — ♑DimitraAntonia📺❤️🎬 (@DimitraAntonia7) September 25, 2025

Ένα από τα πολλά θετικά της σειράς είναι τα πολλά εξωτερικά γυρίσματα σε τοποθεσίες της Ελλάδας & τα εντυπωσιακά πλάνα.

Κινηματογραφική σκηνοθεσία 👏!!!#NaMeLesMama pic.twitter.com/eYXVX8MIHg — ♑DimitraAntonia📺❤️🎬 (@DimitraAntonia7) September 25, 2025