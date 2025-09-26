Η καινούργια σειρά του Alpha «Να με λες μαμά» έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου και από το πρώτο κιόλας επεισόδιο κατάφερε να κερδίσει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Η μικρή Ναυσικά Κόκοτα, μόλις 9 ετών, ενσάρκωσε την Ιωάννα, ένα κορίτσι που μεγαλώνει μέσα σε κακοποιητικό περιβάλλον από τη μητέρα και τον πατριό της, αγγίζοντας το κοινό με την αφοπλιστική ερμηνεία της.

Οι σκληρές σκηνές που προβλήθηκαν προκάλεσαν έντονη συγκίνηση, με πολλούς χρήστες στο Χ να σχολιάζουν ότι «ράγισαν οι καρδιές» τους και να αποθεώνουν τη μικρή πρωταγωνίστρια για την αλήθεια και την ωριμότητα που μετέφερε στην οθόνη.

Η υπόθεση της σειράς ακολουθεί την Ιωάννα, η οποία βρίσκει καταφύγιο στη στοργή της Ξένιας (Μαρίας Κίτσου), μιας γυναίκας που την αγκαλιάζει σαν δικό της παιδί και της προσφέρει αγάπη και ασφάλεια. Η χημεία της Μαρίας Κίτσου με τη νεαρή ηθοποιό εντυπωσίασε από την πρώτη στιγμή, ενώ ο Ιβάν Σβιτάιλο στον ρόλο του βίαιου συντρόφου της μητέρας κέρδισε τον τίτλο του πιο μισητού χαρακτήρα.

Στα social media, κάποιοι χαρακτήρισαν τη σειρά «τη μεγαλύτερη τηλεοπτική έκπληξη της χρονιάς», ενώ άλλοι στάθηκαν ιδιαίτερα στη συγκινητική σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στη Μαρία Κίτσου και τη Ναυσικά Κόκοτα.