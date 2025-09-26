Η νέα δραματική σειρά κοινωνικού περιεχομένου του Alpha, «Να με λες μαμά», έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Πέμπτης 26 Σεπτεμβρίου, με πρωταγωνίστρια τη Μαρία Κίτσου. Το πρώτο επεισόδιο μεταδόθηκε μέσα σε φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα, καθώς έφερε έντονα το αποτύπωμα της Ηρούς Καρυοφύλλη, της δημοσιογράφου του σταθμού που έφυγε από τη ζωή το καλοκαίρι έπειτα από σοβαρή ασθένεια.

Η συμβολή της στη δημιουργία της σειράς υπήρξε καθοριστική και γι’ αυτό, στο τέλος του επεισοδίου, ο Alpha απέτισε φόρο τιμής στη μνήμη της με το μήνυμα: «Αφιερωμένο στη μνήμη της δημοσιογράφου Ηρούς Καρυοφύλλη, για τη σημαντική συμβολή της στην έρευνα».

Λίγο αργότερα, αναφορά στο γεγονός έκανε και η Κατερίνα Καινούργιου με δική της ανάρτηση στο Instagram.