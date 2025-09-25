Η καρδιά επιλέγει ποιον θα πει παιδί της!Το «Nα με λες μαμά», η νέα κοινωνική δραματική σειρά του Alpha, σε σκηνοθεσία Αντώνη Αγγελόπουλου, κάνει πρεμιέρα απόψε στις 21:00 με διπλό επεισόδιο! Έχοντας σαν όχημα το πολύ καυτό θέμα της παιδικής κακοποίησης, η σειρά λέει τη συγκλονιστική ιστορία μιας γυναίκας που ανταποκρίνεται στις σιωπηλές κραυγές για βοήθεια ενός κακοποιημένου κοριτσιού και ταυτόχρονα εστιάζει στο συγκινητικό θέμα των σχέσεων μητέρας-κόρης. Όμως, παρά το βάρος της συγκεκριμένης θεματικής, ο πυρήνας αυτής της καθηλωτικής δραματικής σειράς είναι η «αγάπη».

Η Ξένια Στασινού έχει περάσει την παιδική της ηλικία σε ορφανοτροφείο και το μόνο που θυμάται από τη βιολογική της μητέρας είναι τα χέρια της καθώς την άφηνε στο ίδρυμα. Όταν συναντάει την Ιωάννα, ένα χαρούμενο 8χρονο κοριτσάκι, παρατηρεί μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματός της, μέχρι που τελικά μαθαίνει από τους γείτονες της ότι κακοποιείται από τη μητέρα της και τον φίλο της. Τη συγκλονιστική στιγμή που βρίσκει την αθώα αυτή μικρή ψυχή παρατημένη κυριολεκτικά στα σκουπίδια, αποφασίζει να την απαγάγει, να τη μεγαλώσει σαν δικό της παιδί και να της προσφέρει την προστασία, τη θαλπωρή και την αγάπη που τόσο της έχουν λείψει. Μαζί εγκαταλείπουν το χωριό στο οποίο μένουν και ξεκινούν ένα ριψοκίνδυνο ταξίδι. Ένα ταξίδι που σηματοδοτεί ταυτόχρονα την έναρξη μιας καινούριας ζωής και ενός αέναου κυνηγητού. Ένα ταξίδι ζωής, όταν η αγάπη γίνεται καταφύγιο και προορισμός.

Θα καταφέρει η Ξένια να προσφέρει στην Ιωάννα τη φροντίδα και την αγάπη που της αξίζει; Θα μπορέσει να ξεπεράσει κοινωνικά αλλά και νομικά εμπόδια; Και πού θα οδηγήσει αυτό το «ταξίδι» και την ίδια την Ξένια; Σε ποιες προσωπικές αποκαλύψεις;

Επεισόδιο 1

Η Ξένια, γόνος μιας πλούσιας οικογένειας των Αθηνών, με την οποία όμως έχει αραιές και τυπικές πλέον επαφές, είναι ορνιθολόγος στον υγροβιότοπο του Αμβρακικού. Σε μια επίσκεψη ενός σχολείου από την Άρτα εκεί, θα γνωρίσει τη 8χρονη Ιωάννα, ένα χαρούμενο και πανέξυπνο κορίτσι, και μια αναπάντεχη έλξη θα γεννηθεί ανάμεσά τους. Σύντομα όμως η Ξένια θα καταλάβει πως το παιδί κακοποιείται από τη μητέρα και τον πατριό του. Συγκλονισμένη από την ανακάλυψή της, θα προσπαθήσει να καταγγείλει το γεγονός, αλλά οι πόρτες που θα συναντήσει θα είναι όλες κλειστές. Εντωμεταξύ, μετά από έναν έντονο καυγά της μικρής με την οικογένειά της, η Ιωάννα θα υποστεί μια απάνθρωπη τιμωρία για ακόμη μια φορά. Κι εκεί είναι που η Ξένια θα πρέπει να αποφασίσει με ποιον τρόπο μπορεί να σώσει αυτό το παιδί απ’ όσα υφίσταται.

Επεισόδιο 2

Η Ξένια και η Ιωάννα ξεκινούν το ταξίδι τους, αγνοώντας πως η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για την εξαφάνιση της μικρής. Η άφιξή τους στην Αθήνα σημαδεύεται από δύο απρόσμενα γεγονότα που θα φέρουν την Ξένια σε κατάσταση απελπισίας. Παράλληλα, η Ελβίρα, συγκλονισμένη απ’ τα λόγια της κόρης της στο χθεσινό τους τηλεφώνημα, αναμετριέται με τα λάθη της, όταν δέχεται την αναπάντεχη επίσκεψη της βιολογικής μητέρας της Ξένιας, Αγγέλας. Η γυναίκα θα μοιραστεί μια τραγική είδηση μαζί της και θα την παρακαλέσει να της κάνει μία τεράστια χάρη. Η Ελβίρα, παρόλο που κλονίζεται απ’ όσα ακούει, θα αρνηθεί κατηγορηματικά και θα τη διώξει χωρίς δεύτερη κουβέντα. Έξω όμως από την εταιρεία, μια συγκινητική έκπληξη περιμένει την Αγγέλα, που θα αλλάξει τις ζωές όλων από εδώ και πέρα.

Σενάριο: Νίκος Μήτσας

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Τραγούδι τίτλων: «Θα σ΄αγαπώ». Πρωτότυπη μουσική/Στίχοι: Γιώργος Χατζηνάσιος/Γιάννης Καλαμίτσης. Ερμηνεία: Δήμητρα Γαλάνη

Παραγωγή: FILMIKI

Πρωταγωνιστούν: Μαρία Κίτσου, Φιλαρέτη Κομνηνού, Ελένη Κοκκίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Ιβάν Σβιτάιλο, Αινείας Τσαμάτης, Δανάη Επιθυμιάδη, Χριστίνα Μαριάνου, Έλενα Μαρσίδου και η μικρή Ναυσικά Κοκοτά.

Πρεμιέρα Απόψε στις 21:00 στον Alpha με διπλό καθηλωτικό επεισόδιο!

Και από Τετάρτη 01η Οκτωβρίου και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30.