Ο Πάνος Κοκκινόπουλος επιστρέφει στην τηλεόραση με νέα σειρά που έχει έντονο παρασκήνιο, καθώς υπάρχει έντονη συζήτηση για το αν θα περιλαμβάνει τη συγκλονιστική υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Πιο αναλυτικά, το νέο του τηλεοπτικό έργο θα ονομάζεται «Αλήθειες στη σκοτεινή πόλη», μια σειρά με ένα κύκλο 8 επεισοδίων που θα προβάλλεται από το 2026 μέσα από τη συχνότητα του ERTFLIX.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» που προχώρησε στις παραπάνω αποκαλύψεις, τα επεισόδια θα έχουν κάποια αυτοτέλεια, πιθανώς στο μοτίβο που υπάρχει σε προηγούμενες σειρές του Πάνου Κοκκινόπουλου.

Δεν έχει ξεκαθαριστεί αν θα υπάρξει δεύτερος κύκλος, ενώ είναι και θολό το τοπίο για το αν αναβιώσει στη μικρή οθόνη η υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Ρούλα Πισπιρίγκου. Φωτογραφία που είχε δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής μετά τη δολοφονία του τρίτου παιδιού της, αστειευόμενη στη λεζάντα, ότι μαλώνει τα κορίτσια της, επειδή πέθαναν και δεν είναι κοντά της. Η ανάρτηση έλαβε διαστάσεις από τοπικά δημοσιεύματα, με την υπόθεση να απασχολεί στη συνέχεια το σύνολο των ΜΜΕ και στο τέλος να φτάνει στα χέρια της αστυνομίας, όπου πήρε το δρόμο για τη Δικαιοσύνη.

Συγκεκριμένα, η γυναίκα από την Πάτρα μπορεί να καταδικάστηκε ως παιδοκτόνος για τις δολοφονίες των τριών παιδιών της, ωστόσο η δικαστική απόφαση δεν έχει τελεσιδικήσει, οπότε πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο της οποιαδήποτε ανατροπής.

Μέχρι να γίνει αμετάκλητη λοιπόν, μπορεί η υπόθεση Πισπιρίγκου να μην αναβιώσει, χωρίς βέβαια να είναι σίγουρο.

Εξάλλου, στο παρελθόν ο Πάνος Κοκκινόπουλος είχε δώσει σε χιουμοριστικό πλαίσιο σχετική υπόσχεση στη Ρούλα Πισπιρίγκου

Τον Φεβρουάριο του 2019, καιρό πριν αποκαλυφθεί η συγκλονιστική υπόθεση, η Ρούλα Πισπιρίγκου είχε κάνει αναδημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα meme που έγραφε:

«Επειδή κάποια στιγμή θα το κάνω το έγκλημα, να πείτε στον Κοκκινόπουλο πως θέλω να με υποδυθεί η Βλαντή».

Ο Πάνος Κοκκινόπουλος από την πλευρά του έκανε αναδημοσίευση την ανάρτηση της Πισπιρίγκου, γράφοντας «πες το και έγινε», προσθέτοντας emoji με φατσούλες που γελούσαν.