Προβλήματα υγείας αντιμετωπίζει η Ρούλα Πισπιρίγκου, η οποία έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε δις ισόβια για τους θανάτους των τριών παιδιών της.

Η εξέλιξη αυτή έγινε γνωστή μέσα από δηλώσεις της δικηγόρου της, Βάσως Πανταζή, στην τηλεόραση του Alpha.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η κ. Πανταζή, η Πισπιρίγκου έχει διαγνωστεί με ερυθηματώδη λύκο, μια αυτοάνοση νόσο που, όπως τόνισε, στην περίπτωσή της εμφανίζει εκφυλιστικές τάσεις και της προκαλεί έντονους πόνους στις αρθρώσεις και στα οστά.

Η δικηγόρος υποστήριξε: «Είναι ιατρικά διαπιστωμένο. Πρόκειται για ερυθηματώδη λύκο, ο οποίος, δυστυχώς, στην περίπτωση της Ρούλας Πισπιρίγκου, παρουσιάζει εκφυλιστικές τάσεις και της προκαλεί τρομερούς πόνους στις αρθρώσεις και στα κόκαλα. Είμαι εδώ για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Επειδή έχει ακουστεί ότι μπορεί να το δημιουργεί η ίδια, με διάφορες δημοσιεύσεις και άρθρα που η ίδια και η υπεράσπισή της κατασκευάζουν ενόψει του Εφετείου. Έχει εξεταστεί από δημόσιο νοσοκομείο, από τον ρευματολόγο της και τον ειδικό ιατρό της. Το σωφρονιστικό σύστημα της Ελλάδας δεν είναι τιμωρητικό, δεν φυλακίζεται κάποιος για να αποβιώσει μέσα στη φυλακή».

Πρόσθεσε ακόμη ότι η Πισπιρίγκου έχει χάσει πάνω από 30 κιλά και μεταφέρεται κάθε Παρασκευή σε δημόσιο νοσοκομείο για εξετάσεις, καθώς στις φυλακές δεν υπάρχει η απαιτούμενη ιατροφαρμακευτική υποστήριξη: «Πάσχει από πολύ έντονους πόνους. Ζητώ από την Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών να φερθεί σε αυτόν τον άνθρωπο ως άνθρωπο».