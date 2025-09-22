Σειρά 8 επεισοδίων φέρεται να έχει ετοιμάσει ο γνωστός σκηνοθέτης του «Κόκκινου Κύκλου» και «10ης Εντολής», Πάνος Κοκκινόπουλος, για την υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου και της δολοφονίας των τριών παιδιών της.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, η σειρά έχει κατατεθεί και θα πρέπει να περάσει από την Επιτροπή Προγράμματος της ΕΡΤ αλλά και το ΔΣ, κάτι που θα χρειαστεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

Πρωταγωνίστρια στον ρόλο της Ρούλας Πισπιρίγκου φαίνεται πως θα είναι η Λένα Παπαληγούρα. Η ίδια μιλώντας στην εκπομπή του ΣΚΑΪ ανέφερε πως «συζητάω κάτι πάρα πολύ έντονα» και πως «έχω πει πάρα πολλά όχι για να το περιμένω».