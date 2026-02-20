Φανερά καταβεβλημένη οδηγήθηκε στο Εφετείο η Ρούλα Πισπιρίγκου προκειμένου να καθίσει στο εδώλιο κατηγορούμενη για τις δολοφονίες των δύο μικρότερων κοριτσιών της, της Μαλένας και της Ίριδας.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου εμφανίστηκε εντός και εκτός της δικαστικής αίθουσας με μπαστούνι και κουτσαίνοντας, αφού έχει διαγνωστεί με ερυθηματώδη λύκο.

Ωστόσο, η δίκη της αναβλήθηκε λόγω κωλύματος της συνηγόρου υπεράσπισής της, για τις 4 Δεκεμβρίου 2026.

Πρωτόδικα, η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει κριθεί ένοχη για τις ανθρωποκτονίες και των δύο κοριτσιών και της έχει επιβληθεί ποινή δις ισόβιας κάθειρξης.

Το Σεπτέμβριο του 2026 θα επιστρέψει στο Εφετείο προκειμένου να δικαστεί για τη δολοφονία της μεγαλύτερης κόρης της, Τζωρτζίνας, υπόθεση η οποία επίσης αναβλήθηκε πριν από περίπου έναν μήνα.

Και για αυτήν την υπόθεση η Ρούλα Πισπιρίγκου πρωτόδικα έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη.